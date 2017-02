SM le Roi donnent le coup d’envoi des travaux de construction d’une nouvelle mosquée à Conakry

SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail et du président de la République de Guinée, M. Alpha Condé, a donné, vendredi, le coup d’envoi des travaux de construction d’une nouvelle mosquée à Conakry que le Souverain a bien voulu baptiser “Mosquée Mohammed VI”.

Cet édifice religieux et culturel d’une superficie de 4.040 mètres carrés couverts, comprend une salle de prière pouvant accueillir plus de 3.000 fidèles, une bibliothèque, une salle de conférence, un pavillon administratif, un logement pour l’imam ainsi qu’un parking et des espaces verts.

A cette occasion, le secrétaire général des Affaires religieuses de Guinée, M. Abdekrim Joubati, a prononcé une allocution dans laquelle il a tenu à exprimer ses sincères remerciements et sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi pour la construction de cette grande mosquée et pour avoir bien voulu baptiser cet important édifice religieux de Son Auguste Nom.

Il a également remercié le Souverain d’avoir mis en place la Fondation Mohammed VI des oulémas africains.