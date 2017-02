SM le roi et le chef de l’Etat sud-soudanais président la cérémonie de signature de neuf accords bilatéraux

Le roi Mohammed VI et le président de la république du Soudan du Sud, M. Salva Kiir Mayardit, ont présidé, mercredi au Palais présidentiel à Juba, la cérémonie de signature de neuf accords bilatéraux dans différents domaines de coopération entre les deux pays.

le Royaume a accepté de financer les études de faisabilité technique et financière de ce grand projet à hauteur de 5,1 millions de dollars, a précisé le ministre de l’Intérieur dans son allocution devant SM le Roi et son hôte, ajoutant que les études préliminaires vont se concentrer sur l’urbanisation et les aspects sociaux, économiques et environnementaux du projet.

Faisant savoir que ces études vont donner lieu à un projet de plan directeur, un montage technique et financier et un plan de réalisation, le ministre a noté que le Royaume apportera son assistance à la République du Soudan du Sud durant les différentes phases de la mise en œuvre de ce projet.

Et d’ajouter que la gestion déléguée du projet sera confiée, du côté marocain, au groupe Al Omrane sous la supervision d’un comité exécutif nommé par SM le Roi.

Il a, dans ce sens, annoncé la création d’un comité de suivi du projet, qui devrait se réunir au moins deux fois par an.

Les accords signés s’inscrivent dans le cadre du renforcement des liens de partenariat et de coopération avec des pays du continent et reflètent l’engagement sans faille de SM le Roi Mohammed VI pour la consolidation d’une coopération Sud-Sud solidaire et agissante, érigée par le Souverain parmi les axes fondamentaux de la politique étrangère du Royaume, au service des intérêts des peuples africains frères.