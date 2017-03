SM le Roi achève une nouvelle tournée réussie en Afrique

SM le Roi Mohammed VI a achevé mardi une nouvelle tournée en Afrique, qui a permis de renforcer davantage le partenariat gagnant-gagnant et la coopération modèle ouverte sur l’avenir bâtie par le Maroc avec les pays du continent.

Entrepris juste après le retour du Royaume au sein de la famille institutionnelle africaine, entériné lors du 28ème Sommet de l’Union Africaine à Addis-Abeba, le nouveau périple royal qui a été entamé, le 1er février dernier, par une visite officielle de deux jours en République du Soudan du Sud, a mené le Souverain respectivement au Ghana, en Zambie, en Guinée et en Côte d’Ivoire.

Si la consolidation de la coopération et des échanges économiques avec le continent, leitmotiv de la politique africaine du Royaume, a été au menu principal des visites du Souverain, les volets social, humanitaire et d’aide au développement ont également largement marqué les activités de SM le Roi dans les différentes étapes de la tournée.

En parfaite symbiose avec la logique de partage de l’expertise et en droite ligne avec les idéaux prônés par SM le Roi et portant sur l’ouverture sur les économies africaines et la consolidation des partenariats gagnant-gagnant avec le continent, les visites du Souverain ont été principalement marquées par la signatures d’une panoplie d’Accords et de conventions scellées avec les opérateurs privés et publics des pays visités.

Au cours de cette tournée réussie, pas moins de 75 conventions ont été, ainsi, ajoutées aux multiples accords qui hissent désormais le Royaume au rang du premier, sinon du principale partenaire commerciale et économique des pays africains.

Durant la visite royale au Soudan du Sud, la première effectuée par le Souverain dans ce jeune Etat de l’Afrique de l’Est, neuf accords bilatéraux dans différents domaines de coopération ont été signés devant SM le Roi et le Président sud-soudanais, Salva Kiir Mayardit, dont en particulier l’Accord consacrant l’engagement du Royaume à partager son expérience en termes d’urbanisation et du développement urbain, en vue de soutenir la construction d’une nouvelle cité.

A Accra, le cadre juridique de coopération bilatérale avec cet important pays de l’Afrique de l’Ouest a été renforcé par la signature de pas moins de 25 conventions comprenant accords gouvernementaux et ceux relatifs au partenariat public-privé dans différents domaines de coopération entre le Maroc et le Ghana.

Autre étape phare de la tournée royale, la visite officielle du Souverain en République de Zambie a été marquée, sur le plan économique, par la signature d’un total de 19 accords gouvernementaux et de partenariat économique entre les deux pays, paraphés à Lusaka devant SM le Roi et le président zambien, Edgar ChagwaLungu.

A Conakry, le partenariat du Royaume avec la République de Guinée, s’est consolidé davantage par la signature de huit nouveaux accords de coopération bilatérale qui reflètent, si besoin en est, la volonté décisive du Maroc de partager son expérience avec ce pays frère et ami, en particulier dans le domaine agricole, de gestion des ressources hydriques et de mise à niveau de la capitale du pays.

Si le partenariat économique entre le Maroc et la Côte d’Ivoire peut être cité désormais en modèle, la visite d’amitié et de travail effectuée par SM le Roi à Abidjan a constitué un nouveau jalon dans ces rapports exceptionnels tissés depuis longtemps entre les deux pays.

Au cours d’une cérémonie de présentation des travaux du Groupe d’Impulsion Economique (GIE) Côte d’Ivoire – Maroc, 14 conventions de partenariat économique, public-privé et privé-privé ont été, ainsi, signées devant SM le Roi Mohammed VI, et le Président Alassane Dramane Ouattara.

Illustration parfaite de la vision royale pour une coopération Sud-Sud, constante et multidimensionnelle, les différentes conventions signées au cours de cette tournée royale viennent consolider un cadre juridique déjà riche, instituant un partenariat solide dans ses fondements, substantiel dans son contenu et diversifié dans ses acteurs avec les pays frères et amis du Continent.

L’un des moments phares de la visite d’amitié et de travail de SM le Roi en Côte d’Ivoire, reste sans conteste la cérémonie de présentation, devant le Souverain et le président Ouattara, de l’état d’avancement du projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody qui a franchi des étapes importantes dans sa réalisation.

A cette occasion, SM le Roi et le Chef de l’Etat ivoirien ont présidé la cérémonie de signature d’un mémorandum d’entente relatif à la nouvelle phase de développement de la baie et de sa mise en valeur, et fixant les modalités de mise en œuvre d’un programme de valorisation et d’exploitation de la Rive Plateau, du Parc Urbain de Cocody et de la Coulée verte du Banco.

Symbole même d’une “Afrique qui fait confiance à l’Afrique”, le projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody est une nouvelle illustration de l’intérêt que porte SM le Roi au développement durable du Continent, un modèle de référence pour la coopération Sud-Sud et une étape importante dans l’histoire de la Côte d’Ivoire et du Maroc.

Les volets humanitaire, d’aide au développement, de partage d’expertise et de soutien aux projets de formation ont également occupé une place importante dans les programmes des séjours de SM le Roi Mohammed VI dans les différents pays visités, et ce en droite ligne de l’engagement indéfectible du Royaume en faveur du développement durable du Continent et de l’épanouissement des populations locales.

A Juba, cet intérêt particulier accordé par SM le Roi au bien-être des populations locales a été illustré par la visite par le Souverain, accompagné du Président sud-soudanais, M. Salva Kiir Mayardit, de l’hôpital de campagne des Forces Armées Royales (FAR), déployé dans le cadre d’une mission humanitaire au profit des populations de la République du Soudan du Sud.

La remise par le Souverain d’un don de matériels et équipements médicaux au profit de l’Hôpital principal de la capitale sud-soudanaise, ainsi que d’un important don humanitaire au profit de la population de ce pays de l’Afrique de l’Est, ont confirmé les dimensions sociales et humanitaires des déplacements de SM le Roi et démontré, d’une façon des plus palpables, la ferme volonté du Royaume à être constamment aux côtés des Africains et de contribuer à leur soulagement en cas de crises.

La convention relative à la mise à niveau de la ville de Conakry, signée devant SM le Roi et le président guinéen Alpha Condé, s’inscrit aussi dans la droite ligne de cet engagement du Royaume en faveur du bien-être des populations locales. Le projet permettra la réalisation d’actions prioritaires de mise à niveau des quartiers sous-équipés, de lutte contre l’insalubrité et d’amélioration de la voirie et de la trame viaire de la Capitale guinéenne.

Le point de débarquement aménagé (PDA) lancé par le SM le Roi à de Temenitaye à Conakry, ainsi que les projets similaires au Grand Lahou et à Locodjro, à Abidjan, reflètent l’engagement royal permanent en faveur de l’amélioration des conditions de vie des citoyens africains, de la lutte contre la pauvreté et la précarité, et la détermination du Souverain à promouvoir la coopération et le modèle de partenariat Sud-Sud, fort et agissant.

Le volet formation qui répond à la forte volonté du Maroc de partager l’expertise qu’il a acquise dans des secteurs porteurs de richesses et d’emplois, et de contribuer au développement et à la prospérité du citoyen africain, s’est illustré à travers le projet du complexe de formation professionnelle dont le chantier a été visité par le Souverain à Conakry, en Guinée, ainsi que par le Centre « Mohammed VI » de formation en médecine d’urgence du CHU de Yopougan, inauguré à Abidjan.

Premier du genre en Côte d’Ivoire, ce projet, aménagé et équipé par la Fondation Mohammed VI pour le Développement Durable, traduit l’intérêt particulier qu’accorde SM le Roi à la formation et la qualification de l’élément humain, pierre angulaire de tout projet de développement, ainsi que Sa volonté d’accompagner les efforts entrepris par les pays frères et amis pour la promotion et l’amélioration des services de santé.

Cet élan de coopération se trouve également renforcé à la faveur du projet de construction d’un complexe de formation professionnelle dans les métiers du BTP et du tourisme, lancé par le Souverain en juin 2015 dans la Commune de Yopougon, et dont l’état d’avancement a été examiné en ce jour par SM le Roi.

Les rapports du Maroc avec l’Afrique, en particulier la sous-région de l’Ouest n’étant pas uniquement à caractère économique, les visites de SM le Roi, Amir Al Mouminine, ont offert l’occasion de consolider davantage les liens cultuels et religieux fondés sur les valeurs nobles de l’Islam de tolérance et du juste milieu tel que prôné par le Royaume.

A cet effet, SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, qui a accompli la prière du vendredi à Conakry et à Abidjan a donné le coup d’envoi, dans ces deux métropoles africaines, des travaux de construction de deux nouvelles mosquées que le Souverain a bien voulu baptiser de Son Auguste nom.

Témoignage concret de la Haute sollicitude et de l’intérêt particulier qu’accorde le Souverain au champ religieux, ces initiatives royales sont un engagement renouvelé dans l’exercice de la Haute responsabilité qui incombe à SM le Roi Mohammed VI, particulièrement en ce qui a trait à la protection de la foi et du culte qui relève de l’Institution d’Imarat Al Mouminine.

Elle traduit également la volonté de SM le Roi de mettre à la disposition de la communauté des croyants des mosquées où elle puisse exercer son culte dans les meilleures conditions.

Forte de ce bilan aux multiples retombées socio-économiques, la tournée Royale en Afrique marque, ainsi, une nouvelle page dans le riche répertoire des relations Maroc-Afrique, des relations séculaires enracinées dans l’Histoire, attachées au présent et ouvertes sur l’avenir.