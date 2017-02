SM le Roi accomplit la prière du Vendredi à la mosquée Ahl Sunna Wal Jamaâ à Conakry

SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail et du président de la République de Guinée, M. Alpha Condé, a accompli la prière du Vendredi à la mosquée Ahl Sunna Wal Jamaâ à Conakry.

A son arrivée à la mosquée, SM le Roi a été salué par plusieurs oulémas guinéens.

L’imam, qui est l’un des lauréats de l’Institut Mohammed VI des imams morchidines et morchidates, a entamé son prêche en exprimant des louanges à Dieu qui a mis à la tête des grands principes de l’islam la valeur d’entraide et de coopération en vue d’accéder à la voie du bien et à la piété.