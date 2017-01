SM le Roi lance d’importants projets dans l’ancienne médina de Marrakech

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé, lundi à Marrakech, au lancement d’importants projets destinés à la préservation du patrimoine historique de l’ancienne médina de la Cité ocre et au renforcement de sa vocation touristique et internationale.

Le Souverain a, ainsi, lancé le programme de restauration et de mise en valeur des circuits touristiques et spirituels de l’ancienne médina de Marrakech, ainsi que les projets de construction du Centre de santé urbain de niveau 1 «Merstan», de reconstruction du Centre de premiers soins du «Croissant Rouge Marocain» à Jamaâ El Fna et de réaménagement de celui du quartier El Mellah, et de la restauration de la Medersa «Ben Youssef».

Ainsi, le programme de restauration et de mise en valeur des circuits touristiques et spirituels de l’ancienne médina de Marrakech prévoit la restauration et la mise en valeur du circuit touristique allant de «Dar El Bacha» à la Place «Ben Youssef », à travers notamment le ravalement et l’embellissement des façades des bâtiments que jalonne ce circuit.

Dotée d’une enveloppe budgétaire de 100 millions de dirhams (MDH), la restauration de cette séquence (1.500 m) porte également sur la réalisation de toitures en bois pour les souks, et le traitement et la restauration de neuf foundouks et de deux mosquées.

SM le Roi a présidé, à cette occasion, la cérémonie de signature de la convention relative au financement, à la restauration et à la mise en valeur des circuits touristiques et spirituels de l’ancienne Médina de Marrakech.

SM le Roi a, par la même occasion, visité le chantier de rénovation et de reconversion de l’ancienne «Dar El Bacha» en un «Musée des Confluences».