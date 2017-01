Ski alpin : Les frères Lamhamedi dominent les premières compétitions

Les frères Adam et Sami Lamhamedi se sont brillamment illustrés dans deux compétitions de slalom, en remportant 4 médailles (deux en or et deux en bronze) au nom du Maroc selon les règles des compétitions de la Fédération Internationale de Ski (FIS), et 4 médailles (deux en or, une en argent et une en bronze) au nom du Rouge et Or de l’université Laval (Québec, Canada) selon les règles des compétitions universitaires.

Les frères ont également réalisé leur 4ème et 5ème doublé historique, et ce en partageant les mêmes podiums des compétitions FIS.

Les deux jeunes skieurs maroco-canadiens se sont imposés grâce à leurs habiletés techniques exceptionnelles en slalom devant 60 skieurs représentant, outre le Maroc, le Canada, les Etats-Unis et la France, alors que ces skieurs n’étaient pas tous des étudiants universitaires.

Ces compétitions, qui se sont déroulées les 21 et 22 janvier au centre de ski le Relais près de la ville de Québec, s’inscrivent dans le cadre du circuit universitaire de l’Est du Canada de la FIS et dans le cadre du programme de préparation des jeunes skieurs aux prochains 23èmes Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud en 2018.

Lors de la première journée de compétition et pour le podium FIS, Sami Lamhamedi a remporté une médaille d’or et Adam une médaille de bronze dans la catégorie des seniors (+21 ans).

Au cours du 2ème slalom, Adam s’est imposé dans le slalom en gagnant la médaille d’or du podium FIS. Sans être le plus rapide dans les deux manches, mais le plus régulier au final, Adam l’a emporté avec un chrono cumulé de 1min51sec92/100è.

Avec ces résultats, Sami Lamhamedi occupe actuellement la pole position du classement général du circuit universitaire de l’Est du Canada, suivi en 2ème position par son frère Adam.

Adam et Sami figurent aussi parmi les athlètes de haut niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, du Comité National Olympique Marocain et de la Fédération Royale Marocaine de Ski et Montagne.