Ski alpin : Adam Lamhamedi décroche l’or et signe sa meilleure performance

Le jeune skieur maroco-canadien, Adam Lamhamedi, a remporté quatre médailles d’or en slalom géant, dont deux au nom du Maroc selon les règles de la Fédération internationale de Ski (FIS) et les deux autres au nom du « Rouge et Or » de l’université Laval (Québec, Canada), selon les règles des compétitions universitaires.

Lors de ces deux compétitions, qui se sont déroulées les 11 et 12 février au centre de ski de Mont Sainte-Marie situé à 550 Km de la ville de Québec, Adam a signé ses deux premières victoires en slalom géant et sa meilleure performance à vie en termes de points FIS sur le circuit de la FIS, en obtenant lors du premier slalom géant 25 points FIS (le champion du monde à zéro point FIS) et 27,18 points FIS lors du deuxième.

Ces résultats exceptionnels vont consolider de façon significative le maintien du classement d’Adam dans la catégorie A pour la qualification aux prochains 23èmes Jeux Olympiques (JO) d’hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud en 2018.

Cette qualification dans la catégorie A permettra au Maroc d’avoir un autre quota supplémentaire et d’être le premier pays africain et arabe à faire qualifier ses skieurs dans la catégorie A.

Avec ces résultats, Adam Lamhamedi vient de détrôner son frère Sami Lamhamedi pour occuper le premier rang du classement général du circuit universitaire de l’Est du Canada, suivi en 2ème position par Sami.

Ainsi, Adam et Sami ont respectivement 750 et 575 points et contribuent à eux seuls par 50 pc des points cumulés par l’équipe du « Rouge et Or » de Ski Alpin de l’Université Laval (2.666 points), qui occupe actuellement la première position du circuit universitaire de l’Est du Canada.