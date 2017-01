Six morts et huit blessés dans l’attaque terroriste contre la mosquée de Québec

Six personnes ont été tuées et huit autres blessées dans l’attaque terroriste perpétrée, dimanche soir, contre la mosquée de Québec, située à Sainte-Foy, a annoncé, dans la nuit de dimanche à lundi, la Sûreté du Québec (SQ).

« On a six décès confirmés, des gens âgés entre 35 et 70 ans. Il y a huit blessés », a déclaré la porte-parole de la SQ, Christine Coulombe, lors d’un point de presse, précisant que le corps policier traite cette fusillade, survenue dans le Centre culturel islamique de Québec (CCIQ), comme un « attentat terroriste ».

Mme Coulombe a également confirmé que deux suspects ont été arrêtés par les policiers, l’un à proximité du Centre, alors que le second a été appréhendé près du pont de l’île d’Orléans, située à une vingtaine de kilomètres du lieu de la fusillade, soulignant que les deux personnes sont actuellement interrogées par les enquêteurs.

Elle a, en outre, fait savoir qu’une structure policière antiterroriste a été mise en place pour permettre aux différents corps policiers -Sûreté du Québec, Gendarmerie Royale du Canada, service de police de la Ville de Québec- de coordonner leurs efforts et leurs ressources.

Selon les médias canadiens, quelques dizaines de personnes se trouvaient à l’intérieur du Centre lorsque deux personnes cagoulées et armées y ont fait irruption, un peu après 20H00, et ont ouvert le feu sur les fidèles qui venaient d’accomplir la prière d’Al-Icha.

Le CCIQ avait été la cible d’un geste à caractère haineux l’été dernier, alors qu’une tête de porc avait été déposée devant l’une de ses portes, et ce, en pleine période du mois de Ramadan.