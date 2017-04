Sit-in contre les concessions d’El Othmani : Benkirane rappelle ses troupes à l’ordre

Abdelilah Benkirane, secrétaire général du parti de la Justice et du développement a réagi à l’appel de certains cadres du parti d’organiser, jeudi prochain, un sit-in devant le siège du PJD à Rabat afin de « défendre les résultats du 7 octobre et les voix des électeurs contre les concessions de Saad Eddine El Othmani ».

Dans une consigne publiée sur le site officiel du parti de la lampe, l’ancien chef du gouvernement appelle les militants et sympathisants du parti à « s’abstenir de participer au sit-in et à toute manifestation du même genre qu’importe les raisons et les considérations aussi nobles soient-elles».

Dans son communiqué publié lundi 10 avril, Benkirane invite aussi ses partisans à faire preuve de « prudence ». « Et ce, dans la conjoncture délicate que traverse le parti et qui peut être dépassée si chacun, instances et individus, assume sa responsabilité dans le cadre du respect collectif des règles et références encadrant notre action partisane », conclut Benkirane.