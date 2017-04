SIAM : un événement d’envergure nationale et internationale

La chaleur est étouffante ce mardi 18 avril 2017 dans la ville de Meknès, où s’ouvre la douzième édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM). A l’extérieur des tentes abritant les stands des participants, pas un chat ne point à l’horizon. Peut-être est-ce les chiens des forces de l’ordre, qui veillent au grain à sécuriser les lieux, qui les ont fait fuir. Les restaurants de circonstance et les petites cabines servant de kiosques écoulent comme des petits pains leurs stocks d’eau en bouteille, de jus et de sodas. Suant à grosses gouttes, d’aucuns aimeraient bien piquer un plongeon dans le bassin de l’Agdal, à la lisière duquel le salon a pris ses quartiers. On croirait le jour du jugement dernier arrivé. “Pourtant, les précédents jours, il faisait assez frais”, nous apprend un confrère d’un hebdomadaire régional, qui, bien que grand fumeur, hésite à s’aventurer en dehors du si bien climatisé centre de presse pour s’en griller une de temps à autre.

C’est dire si ce n’était pas vraiment manquer au protocole que de couvrir la (très large) tournée des stands du président guinéen, Alpha Condé, et du ministre de l’Agriculture, Aziz Akhannouch, en tee-shirts et shorts. Les deux hommes, déjà présents la veille à Meknès pour les Assises nationales de l’agriculture, ont pendant plusieurs heures sillonné le salon, dont ils n’ont perdu presque aucune miette. L’espace couvre pourtant quelque 172.000 m2, dont 90.000 m2 réservés aux 1.230 exposants présents à l’édition de l’année (un record). Pas de quoi les échauder, pour autant: jusqu’au bout, ils ont semblé très attentifs aux explications de leurs différents interlocuteurs. De temps à autre, ils ont même pris la parole pour demander davantage de détails.

Un passionné d’agriculture

“M. Akhannouch est un vrai passionné d’agriculture, nous a confié une responsable de communication présente au SIAM et qui à maintes reprises a eu directement à collaborer avec le ministre de l’Agriculture. Ce n’est pas pour rien que le Roi lui fait confiance pour diriger un département aussi stratégique. C’est quelqu’un qui prend très au sérieux ce qu’il fait.” Même son de cloche du côté de M. Laname Nayante, directeur technique de l’entreprise togolaise Calafi, spécialisée notamment dans l’agro-industrie. “MM. Condé et Akhannouch ont été d’une grande écoute”, nous a-t-il déclaré. M. Nayante est arrivé directement de la capitale du Togo, Lomé, pour explorer de nouvelles opportunités d’affaires au nom de Calafi. C’est la première fois que son pays prend part au SIAM. “Nous venons à peine (deux ans auparavant, ndlr) d’inaugurer une ambassade au Maroc et c’était un peu difficile pour nous avant de participer”, nous a-t-il expliqué.

Commerce florissant

Tenu à ses côtés, l’assistant économique de l’ambassade du Togo dans la capitale, Rabat, Abayili Kokouvi W. Abassah, nous a indiqué qu’il y avait matière à un florissant commerce entre son pays et le Maroc, d’autant plus que le Royaume avait formulé une demande officielle, en février 2017, pour rallier la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). L’agriculture et spécialement l’agrobusiness, thématique de la douzième édition du SIAM, figurent au premier chef. “Beaucoup de Marocains ne savent par exemple pas qu’ils pourraient se procurer du bon café à moindre prix au Togo, du fait que le transport maritime entre nos deux pays dure à peine deux semaines, nous expose-t-il. Nous produisons également du soja, du sorgho, du maïs, de l’anacarde, etc. Dans le sens inverse, le Maroc dispose aussi de nombreux atouts, qu’il peut user à bon escient pour pénétrer le marché togolais.”

Hormis le Togo, 65 pays ont également pris part au SIAM. Parmi eux, l’Italie, invitée d’honneur en raison de son statut de leader mondial au plan agricole et dont le ministre des Politiques agricoles, Maurizio Martina, a spécialement fait le déplacement à Meknès pour assister et aux Assises nationales de l’agriculture et au salon. La Botte a compté 52 exposants dont certains opèrent déjà au Maroc, à l’instar d’Agricow. Cette société spécialisée dans les équipements et les accessoires destinés à l’élevage de vaches a pris pied au Royaume en janvier 2017 et compte de nombreux clients nationaux. Sa directrice des ventes, Michaela Rossi, considère le Maroc comme une terre d’opportunité dans le domaine agricole. “De tous les pays africains, le vôtre est à mon sens le mieux outillé pour donner lieu à un véritable agrobusiness, nous affirme-t-elle. En tant que marché, il est impossible de faire l’impasse sur lui.”

Pour le directeur général de l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE), Piergiorgio Borgogelli, la production de son pays est de nature à valoriser davantage, à l’aune du Plan Maroc Vert (PMV), sa vis-à-vis marocaine.

Symbole pour l’Afrique

“En particulier je mentionnerai que les efforts conjoints de nos deux pays ont permis (…) la réalisation d’un centre technologique italo-marocain pour la transformation des viandes rouges à Meknès, qui est équipé d’une vingtaine de machines italiennes”, cite-t-il notamment.

Comme à l’accoutumée, le SIAM a été organisé en plusieurs pôles, à savoir en l’occurrence les régions, les sponsors et les institutionnels, l’international, les produits, l’agro-fourniture, la nature et la vie, les produits du terroir, l’élevage et le machinisme. Ces pôles sont censés représenter les différentes parties prenantes de l’agriculture nationale et refléter ses multiples facettes. En termes de qualité, les produits exposés seraient au top, d’après M. Akhannouch: ils font même, d’après lui, la fierté du Maroc. “[Ces produits] nous rassurent sur l’avenir de notre agriculture”, a-t-il affirmé aux médias présents en marge de l’ouverture du salon. “C’est avec plaisir que je constate les progrès accomplis par le Maroc depuis l’adoption du PMV qui constitue un grand symbole pour l’Afrique”, avait, pour sa part, déclaré M. Condé aux Assises nationales de l’agriculture.

Jusqu’au dimanche 23 avril 2017, date prévue de la clôture, un million de personnes devaient se rendre au SIAM. C’est la première fois qu’une telle barre est avancée par les organisateurs, à savoir le ministère de l’Agriculture. D’année en année, le SIAM se place pour ainsi dire comme un rendez-vous agricole d’envergure non seulement nationale mais aussi, comme l’indique son nom, internationale