Que serait Khouribga sans l’OCP ?

La capitale de Ourdigha à l’heure de la régionalisation avancée

Passage obligé entre le grand pôle agricole que constituent les plaines du Tadla et la méga-région industrielle Casablanca- Settat, Khouribga, la capitale de Ourdigha, n’a pas toujours profité de cette situation stratégique. Certes, la ville et sa région regorgent de gisements phosphatiers qui ont fait de l’Office Chérifien des Phosphates (OCP), la première entreprise publique du Royaume. Depuis la création au début du vingtième siècle de l’OCP, l’histoire de «l’Office», tel que le commun des mortels se plaît à l’appeler, et celle de Khouribga n’en font qu’une. À tel point que, pendant longtemps, la population ouvrière de la ville et de sa région ne voyait d’autre horizon que de voir ses enfants travailler dans la mine des phosphates.

Hors travail dans la mine, point de salut. Or, bien que l’extraction des phosphates reste l’activité principale dans la province de Khouribga, la ville et les centres urbains et ruraux avoisinants n’en disposent pas moins d’autres atouts pour devenir un pôle de développement économique et social.

Nouvelle stratégie

Avec la régionalisation avancée, et dans le cadre d’une vision à long terme durable et clairvoyante, la ville des phosphates et sa province prendront, certainement, leur revanche sur une évolution économique, sociale et culturelle qui n’a pas toujours été des plus favorables. Sans parler des dégâts qui ont souvent été infligés par les activités humaines à l’environnement naturel. Environnement qui ne demande qu’à être soigné pour donner le meilleur de lui-même. L’OCP, qui emploie en permanence aujourd’hui plus de 10.000 personnes et injecte plus de 100 millions de dirhams dans l’économie locale, ne peut à lui seul faire des miracles pour éduquer, soigner, loger et employer une population d’un demi-million d’habitants. Une population dont la majorité est constituée de jeunes en chômage. Jeunes qui n’ont, souvent, eu d’autre choix que d’émigrer en Europe, notamment en Italie.

Les pouvoirs publics, qui ne peuvent ignorer cette dure réalité, ont pris, enfin, le taureau par les cornes, en mettant en oeuvre une nouvelle stratégie, basée surtout sur la réalisation de grands projets. C’est dans cet esprit que Khouribga disposera, bientôt, non seulement d’une nouvelle gare routière et d’un plan de déplacements urbains mais aussi d’un plan de mise à niveau des espaces verts existants. Dans la mise en place de cette nouvelle stratégie, l’encouragement de l’investissement industriel, commercial et touristique va de pair avec la création des services et des conditions de développement urbain et territorial ainsi que l’amélioration des prestations administratives.

Cette nouvelle stratégie ne laisse pas indifférent le groupe OCP, qui, au-delà de ses projets de réhabilitation de l’ancien site minier situé au sud-est de la ville dans le cadre d’un développement durable intégré, a toujours été mis à contribution pour mener différentes actions de soutien au développement socio-économique de Khouribga et de sa région