Des scientifiques marocains contribuent à la découverte d’un nouveau système planétaire

Virée stellaire à l’Oukaimeden

Sur les hauteurs des montagnes du Haut Atlas, à près de 80 km au sud de la ville de Marrakech, se trouve Oukaimeden. Célèbre pour sa station de sports d’hiver, ce village l’est désormais aussi pour son observatoire astronomique. Ce dernier fait depuis le 22 février 2017 les titres des médias du monde entier. Avec d’autres observatoires basés en Afrique du Sud, au Chili, en Espagne et aux Etats-Unis, il est derrière la découverte d’un nouveau système planétaire. C’est de l’avis de nombreux scientifiques l’une des plus grandes découvertes jamais réalisées dans le domaine de l’astronomie. Sur les sept planètes de ce système, trois pourraient être habitables. Elles pourraient en conséquence abriter la vie. “Ce qu’il y a d’extraordinaire dans cette découverte, s’extasie le directeur de l’Observatoire de l’Oukaimeden, Pr Zouhair Benkhaldoun, c’est que d’un seul coup nous soyons parvenus à découvrir trois exoplanètes, c’està- dire des planètes situées en dehors du Système solaire, possiblement habitables. Jusque-là, on n’en comptait pas beaucoup. Sur près de 3.600 exoplanètes découvertes depuis 1988, un peu plus d’une quarantaine seulement pourraient être habitables. C’est presque un miracle.”

Zone “habitable”

Pour qu’une planète soit habitable, plusieurs conditions doivent, d’après nos connaissances actuelles, être réunies. D’abord, elle doit se trouver dans une zone dite “habitable”, c’est-à-dire à la bonne distance de l’étoile autour de laquelle elle gravite. Ni trop près ni trop loin. Si elle est trop proche, l’eau, au cas où elle existerait sur elle, s’évaporerait en raison de la chaleur. Trop près, elle gèlerait. Or l’eau liquide est essentielle pour la vie, du moins si l’on considère que la vie telle qu’on la connaît sur Terre est la seule forme possible. Le fait de se trouver dans une zone habitable ne suffit cependant pas. En outre, la masse de la planète doit également être relativement importante.

Plus en effet un corps céleste est massif, plus sa force gravitationnelle est grande et plus il a de capacité à retenir une atmosphère. Celle-ci, qui consiste en une couche de gaz, a pour rôle de protéger la planète, qu’il s’agisse des rayonnements de ou des étoiles centrales ou carrément de l’impact d’un corps céleste. La masse ne doit cela dit pas être trop importante; autrement, l’atmosphère serait trop épaisse. Elle peut être mesurée grâce au rayon. Enfin, la planète doit nécessairement être tellurique, c’est-à-dire composée de roche. Si elle est gazeuse, la vie ne pourrait pour ainsi dire tout simplement pas y prendre pied.

A cet égard, le nouveau système planétaire a ceci de singulier qu’il est composé uniquement de planètes rocheuses. On n’en voit pour le moins pas tous les jours. “Déjà, à la base, il faut savoir qu’il est très difficile de détecter une planète tellurique, nous explique Pr Benkhaldoun. En comparaison avec les planètes gazeuses, elles ne sont pas très grandes. Alors trouver tout un système de planètes telluriques…”

Pour parvenir à détecter les planètes du nouveau système, les astronomes ont donc eu à déployer des trésors d’imagination. La méthode utilisée étudie le transit des planètes. Elle consiste à voir si la luminosité d’une étoile donnée baisse à intervalles réguliers. Si c’est le cas, c’est que probablement une planète est dans l’une de ces intervalles, de notre point de vue, en transit. Problème, quand une étoile est trop loin, il est difficile de constater ce transit, sauf si l’étoile en question est petite. C’est le cas de l’étoile centrale du nouveau système, appelée “TRAPPIST”, du nom des deux télescopes l’ayant observée, dont l’un se trouve justement à Oukaimeden.

Des recherches sérieuses

Ce dernier porte le nom de “TRAPPIST Nord”, en raison de sa présence dans l’hémisphère nord de la planète, par opposition à “TRAPPIST Sud”, basé lui à l’Observatoire de La Silla au Chili, au sud de l’équateur terrestre. C’est la méthode du transit qui servira également à déterminer la composition de l’atmosphère et de là peut-être à répondre à l’éternelle question de la vie extraterrestre. “Nous n’en sommes pas encore là, tempère Pr Benkhaldoun. Nous devons encore faire un gros travail pour obtenir ne serait-ce qu’un début de réponse. Mais ce n’est pas à exclure. Beaucoup de gens travaillent sur ce dossier depuis plusieurs décennies. Les recherches, notamment celles de l’agence spatiale américaine de la Nasa, sont très sérieuses.”

Dans le milieu de l’astronomie, l’Observatoire de l’Oukaimeden était connu depuis bien avant la découverte du système “TRAPPIST”. Fondé en 2007 sous l’égide de l’Université Cadi-Ayyad de Marrakech, il s’était notamment fait connaître pour son programme “Morocco Oukaimeden Sky Survey” (MOSS), qui le classe dans le top 7 des observatoires de la planète en matière d’observation des petits corps du Système solaire, c’est-à-dire des objets célestes, autres que les planètes, gravitant autour du soleil.

Observatoire de la planète

Depuis 2011, l’observatoire a découvert quatre nouvelles comètes et cinq astéroïdes géocroiseurs. “TRAPPIST Nord” a été installé en mai 2016 suite à un accord avec l’Université de Liège, basée comme l’indique son nom dans la ville de Liège en Belgique. Celle-ci avait contacté trois plus tôt, en 2013, l’Université Cadi-Ayyad afin d’installer un pendant septentrional à “TRAPPIST Sud”, en fonction depuis l’aube des années 2010.

Outre la réputation de l’Observatoire de l’Oukaimeden et l’exceptionnalité du site d’Oukaimeden, où quelque 70% de l’année le ciel est clair la nuit, la qualité du corps professoral et des étudiants marocains avait séduit l’institution belge. D’ailleurs, un des étudiants de Pr Benkhaldoun, Khalid Barkaoui, cosigne l’article sanctionnant la découverte des sept planètes de “TRAPPIST”. M. Barkaoui s’est chargé de l’analyse des données que récoltaient “TRAPPIST Nord” et “TRAPPIST Sud” ainsi que “Spitzer”, un télescope situé dans l’espace que la Nasa avait fourni début 2016 pour observer de plus près l’étoile. “Dans le futur nous espérons devenir des références au niveau de l’observation des exoplanètes”, nous déclare Pr Benkhaldoun.

Certaines universités nationales devraient en prendre de la graine. En tout cas, on ne peut pas reprocher à nos scientifiques d’avoir la tête dans les étoiles.