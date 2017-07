SAR la Princesse Lalla Meryem prend part à Paris à la cérémonie d’hommage national à Simone Veil

La princesse Lalla Meryem a pris part, mercredi matin à l’Hôtel des Invalides à Paris, à la cérémonie d’hommage national à Simone Veil, grande figure de la vie politique française et européenne, décédée vendredi dernier à l’âge de 89 ans.

Symbole de la lutte pour les droits des femmes, Simone Veil a été plusieurs fois ministre et avait notamment occupé le portefeuille de la santé sous le mandat de l’ancien président Valéry Giscard d’Estaing.

Cette cérémonie a été marquée par des témoignages émouvants de deux des fils de Simone Veil qui ont rappelé ses souffrances dans « les camps de la mort » et sa lutte pour la promotion des droits des femmes.

Dans son éloge funèbre, le président français Emmanuel Macron a souligné l’engagement de Simone Veil à défendre les droits de l’Autre et à protéger les plus faibles, mettant en avant sa volonté à se battre pour des causes justes.

A rappeler que le roi Mohammed VI avait adressé un message de condoléances et de compassion au président français, suite au décès de Mme Veil.

La cérémonie d’hommage national à Simone Veil s’est déroulée en présence d’anciens chefs d’État français, de chefs de gouvernement et de plusieurs personnalités françaises et étrangères.