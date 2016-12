SAR la Princesse Lalla Hasnaa préside à Rabat le dîner de gala diplomatique annuel de bienfaisance

La Princesse Lalla Hasnaa a présidé, jeudi à Rabat, le dîner de Gala diplomatique annuel organisé par l’ambassade du Royaume Hachémite de Jordanie et la Fondation diplomatique au profit des émigrés africains au Maroc.

Dans une allocution de circonstance, le président de la Fondation diplomatique, Abdelaati Habek, a souligné que les recettes de ce dîner de gala, qui revêt une dimension humanitaire et de bienfaisance, seront destinées à des fins humanitaires et sociales au profit des émigrés africains vivant au Maroc dans la perspective de l’institutionnalisation de leur accueil et de la préservation de leur dignité conformément aux traditions marocaines authentiques et à la politique tracée par SM le Roi Mohammed VI.

Il a souligné que l’initiative noble du Souverain à l’égard des frères et amis africains de régulariser leur situation au Maroc donne l’exemple que le Maroc est décidé d’aller de l’avant dans son choix stratégique vis-à-vis du continent africain loin de tout calcul conjoncturel comme l’a annoncé SM le Roi dans son discours en novembre dernier à l’occasion de l’anniversaire de la Marche verte prononcé depuis la capitale sénégalaise Dakar.

Il a en outre exprimé sa gratitude et ses remerciements à Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa pour avoir présidé cet évènement.

Cette soirée de gala a été agrémentée par des spectacles interprétés notamment par le pianiste international jordanien Zayed Dirani, les chanteurs marocains Mourad Bouriki, Jalal Cheqqara et sa troupe folklorique espagnole, et Issam Kamal (Groupe Mazagan). Le dîner a également été marqué par un spectacle du groupe africain (African United) qui a présenté des danses folkloriques africaines.

La Princesse Lalla Hasnaa a passé en revue à son arrivée un détachement de la Garde municipale qui rendait les honneurs, avant d’être saluée par la ministre de la Solidarité, de la femme, de la famille et du développement social, Mme Bassima Hakkaoui, l’ambassadeur du Royaume Hachémite de Jordanie à Rabat, Ali Hassan El Kaid, le wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Abdelouali Leftit, le président du conseil de la région Rabat-Salé-kénitra, Abdessamd Sekkal et le président de l’assemblée préfectorale de Salé, Saad Ben Mbarek. SAR la Princesse Lalla Hasnaa a été également saluée par la présidente du Cercle diplomatique, épouse de l’ambassadeur de Jordanie à Rabat, Mme Mouna Rifai, le président de la Fondation diplomatique et par des membres du comité d’organisation.