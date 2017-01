Salon du Livre de Paris : Appel à rendre hommage aux monstres sacrés des Lettres marocaines

Le sociologue, poète et artiste peintre Mustapha Saha appelle à saisir l’occasion du Salon du Livre de Paris 2017, où le Maroc est invité d’honneur, pour rendre »un hommage historique » aux »monstres sacrés » de la littérature des deux rives.

»Le Salon du Livre de Paris, qui se tient du 24 au 27 mars 2017, est une opportunité historique pour actualiser les monstres sacrés des Lettres marocaines tels que Driss Chraïbi, Edmond Amran El Maleh, Mohamed Leftah, Mohamed Choukri, Mohammed Khair Eddine, Mohamed Zafzaf, Ahmed Bouanani et Tayeb Saddiki’’, affirme M. Saha.

»Ces auteurs, qui multiplient les brassages linguistiques, les hybridations stylistiques et les intersections sémantiques, accordaient peu d’intérêt aux prix littéraires, aux validations académiques et aux distinctions honorifiques’’, fait-il observer.

»Etudiés dans les universités comme références classiques, ils ont inscrit leurs oeuvres dans le patrimoine de l’humanité’’, affirme M. Saha.

L’édition 2017 du Salon du Livre de Paris, l’un des plus prestigieux évènements culturels en France et en Europe, se tiendra avec la participation d’une cinquantaine de pays.

»Pour la première fois depuis sa création, le Salon met en lumière les lettres et la culture d’un pays du monde arabe, témoignant ainsi du dynamisme et de la richesse des échanges entre le Maroc et la France sur le plan éditorial et littéraire », soulignent les organisateurs.