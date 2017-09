Saïd Bouanani, nouveau président du Club Rotary Casa Hermitage

Renforcer l’action humanitaire

Saïd Bouanani a été porté à la présidence du Club Rotary Casa Hermitage pour ses qualités indéniables de gouvernance sociale. Il entend diversifier les activités du club et renforcer son image institutionnelle.

Rien ne semble arrêter la machine sociale et humanitaire pour laquelle oeuvrent tous les clubs Rotary de par le monde. L’un d’entre eux, le club Hermitage de Casablanca, est considéré parmi les plus dynamiques dans notre pays. Ce club, qui regroupe de nombreuses personnalités du monde des affaires, de la médecine, des médias et de la société civile, a connu, vendredi 8 septembre 2017, l’installation de son nouveau président en la personne de Saïd Bouanani. Un homme exceptionnel doté d’une grande fibre sociale, qui ambitionne de développer le club, mais surtout de l’ouvrir sur son monde extérieur.

Lors de la cérémonie de la passation du collier, entre lui et son prédécesseur, Abdelaziz Benjelloun, M. Bouanani a prononcé un discours où il a fait état de son programme pour entamer son mandat d’une année. Difficile de succéder au président Benjelloun, un homme aux grandes qualités humaines et organisationnelles, qui a su donner au club Hermitage du prestige et de la hauteur. Par ailleurs, la cérémonie a été rehaussée par la présence du tout nouveau gouverneur du District 9010, qui regroupe les pays du Maghreb, Docteur Abdelilah Lahlali.

Un plan mobilisateur

Le programme de M. Bouanani a pour ambition de soutenir et renforcer le club, cibler et intensifier l’action humanitaire et, enfin, améliorer l’image institutionnelle du Rotary. Trois grands axes d’un plan particulièrement mobilisateur destiné à diversifier les activités du club et à consolider son image pour être l’une des structures sociales les plus attrayantes au Maroc. Il faut dire que ce docteur en sciences et ingénieur diplômé de l’Institut national polytechnique de Toulouse, 57 ans, entend s’aligner sur le thème suggéré par le président du Rotary International, Ian H.S Riseley, pour l’année rotarienne 2017-2018, à savoir: «le Rotary: un impact réel». Cela traduit, à bien des égards, toute l’ambition affichée pour que les activités du Rotary, réalisées un peu partout dans le monde, aient un impact réel et significatif sur les populations nécessiteuses ou qui ont besoin d’aide.

Certes, beaucoup a été fait mais probablement jamais assez pour répondre aux besoins humanitaires des plus fragiles. C’est pour cela que le nouveau président, épaulé par les autres membres du club, veut accorder la priorité au créneau de la santé, de l’éducation des jeunes, de la promotion de la femme et celui du développement durable. Ainsi, parmi les actions phares prévues pour cette année, il y a lieu de citer la poursuite du soutien de l’Association marocaine des intolérants et allergiques au gluten avec un projet de création d’un espace moulin et farine.

Ce projet, qui vise à créer un lieu d’accueil autour du moulin pour farine sans gluten, s’inscrit dans la durée car moyennant un soutien initial pour l’acquisition d’un moulin collectif. Autre projet important: l’acquisition d’un bus scolaire en faveur de l’Association des handicapés à Casablanca. Saïd Bouanani affirme avoir réuni le financement nécessaire pour ce projet, à savoir 35.000 euros (l’équivalent d’un peu plus de 350.000 dirhams). «La fondation Rotary International concourt à ce financement à hauteur de 25.000 euros et un club européen à raison de 5.000 euros», précise M. Bouanani.

Cerise sur le gâteau, le nouveau président est animé d’une grande volonté de développer les liens de son club avec les autres clubs Rotary du Maroc ainsi qu’avec les autres clubs africains. Et le congrès africain du Rotary, prévu à Marrakech en mars 2018, considéré comme un événement international de grande envergure, est certainement l’occasion pour concrétiser cette vision africaine du club Hermitage. Au grand bénéfice de ses membres.