Sahara: l’envoyé personnel du SG de l’Onu entreprend une série de rencontres à New York

Le nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l’Onu pour le Sahara, Horst Koehler, a pris ses fonctions le 8 septembre à New York, où il a tenu une série de réunions et de consultations jusqu’au 16 septembre, indique dimanche un communiqué du porte-parole de l’Onu.

« M. Koehler a rencontré le secrétaire général, Antonio Guterres, et les hauts responsables des Nations Unies, les représentants des parties et des voisins, et d’États Membres », ajoute le communiqué.

Le Secrétaire général, poursuit la même source, « s’est félicité de l’intention de son Envoyé personnel de se rendre dans la région », tout en soulignant « l’importance de cette visite pour relancer le processus politique dans un nouvel esprit et une nouvelle dynamique, conformément à la résolution 2351 (2017) du Conseil de sécurité ».

Et le communiqué de noter que M. Koehler « attend avec impatience de se rendre dans la région et de s’engager avec les parties dans un esprit de confiance et de compromis”.