Rumeurs : El Othmani met les points sur les « i » à la veille de son grand oral au parlement

Nouvelles révélations de Saadeddine El Othmani pour couper court aux rumeurs autour des personnalités refusées pour être ministres et autres fausses informations qui risquent de semer la zizanie dans la coalition gouvernementale, mais aussi à l’intérieur des partis la composant.

« Driss Lachgar a-t il été refusé en tant que ministrable? »

A cette question qui a fait l’objet de tant de spéculations, El Othmani répond qu’à aucun moment des négociations, Lachgar n’a prétendu à un poste de ministre. « Toutes les informations prétendant que Lachgar a été refusé sont donc sans fondements », assure le chef de gouvernement connu pour son sens du consensus.

Autre nom qui a été évoqué, celui de Younes Moujahid. Ce membre du bureau politique de l’USFP a bel et bien été proposé pour le poste de ministre de la Communication et de la Culture, a confirmé M.El Othmani ajoutant que ce portefeuille était toutefois convoité aussi bien par le RNI ( Rassemblement national des indépendants), par l’USFP (Union socialiste des forces populaires) , le PJD (Parti de la justice et du développement) que par le MP (Mouvement populaire).

Au final, c’est au MP que reviendra ce département.

Ainsi, il semble qu’avec ces éclaircissements, El Othmani cherche à calmer les voix dissidentes des cadres des différentes formations composant le gouvernement afin de resserrer les rangs de la majorité gouvernementale. Et ce, à la veille de son grand oral au parlement, ce vendredi 13 avril, pour bénéficier du vote de confiance des députés.