Des routes coupées à cause des pluies à Guelmim

Les pluies torrentielles qui se sont abattues mardi sur la province de Guelmim ont entraîné la coupure de plusieurs routes nationales, régionales et provinciales sans faire de victimes, a-t-on appris auprès des autorités locales.

Les pluies ont coupé la route nationale n°12 reliant Guelmim à Assa-Zag au niveau d’Oued Seyad dans la commune de Fask, la route nationale n°1 entre Guelmim et Tan-Tan au niveau du même Oued dans la commune d’Assrir et la route provinciale n°1302 entre les communes de Tarka et Taliouine au niveau d’Oued Asrar, précise-t-on de mêmes souces.

Dans la commune de Bouizkrane, les précipitations ont provoqué la coupure de la route régionale n°102 vers Tan-Tan au niveau d’Oued Tamssourt ainsi qu’entre les communes de Timoulay et Ifran Atlas au niveau d’Oued Ifrane, outre la route provinciale n°1304 reliant Guelmim à la commune de Tighmert au niveau d’Oued Seyad et la route provinciale n°1315 entre les communes d’Aday et Amtodi au niveau des Oueds Tarka, Assay, Tazounit et Amtoudi.

Pour rétablir la circulation, les autorités locales et les services de la direction régionale de l’équipement et du transport ont procédé à l’ouverture de la route régionale n°102 au niveau des communes de Timoulay et Ifran Atlas au niveau d’Oued Ifran et la route provinciale n°1315 entre les communes d’Aday et Amtoudi au niveau des Oueds Targa, Assay, Tazounit et Amtoudi, tandis que les efforts se poursuivent pour ouvrir les autres routes bloquées à la circulation.

Il a été procédé en outre à la mise en place d’une cellule de veille, de suivi et de coordination composée des différents services concernés, dont la Protection civile, la Gendarmerie royale et les services du ministère de l’Equipement, du transport et de la logistique.