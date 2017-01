Le Roi ordonne le déploiement d’un hôpital de campagne à Juba

SM le Roi Mohammed VI, a donné ses instructions pour le déploiement à Juba, d’un Hôpital de campagne multi-spécialités de niveau II, dans le cadre d’une mission humanitaire au profit des populations de la République du Soudan du Sud, et ce à partir du lundi 23 janvier 2017, indique samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (MAEC).

En perspective de la prochaine visite du roi Mohammed VI, l’ambassadeur du royaume auprès de la république du Soudan du sud a eu un entretien à Juba avec le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Deng Alor.

Au cours de cet entretien, l’ambassadeur a informé le ministre sud-soudanais que sa majesté le roi a donné ses instructions pour le déploiement à de cet hôpital de campagne multi-spécialités de niveau II, d’une capacité de 30 lits extensibles à 60.

Il comprend 20 médecins spécialistes, 18 infirmiers et réalisera des prestations médicales dans différentes spécialités dont la pédiatrie, la médecine interne, la chirurgie, la cardiologie, la traumatologie, la médecine dentaire, l’ophtalmologie et la médecine ORL. L’hôpital disposera aussi d’un laboratoire d’analyses médicales et d’une pharmacie dotée de lots de médicaments variés, souligne le communiqué.