Le Roi nomme les ministres du nouveau gouvernement

Le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a nommé, mercredi 5 mars 2017 à la salle du Trône au Palais Royal de Rabat, les membres du nouveau gouvernement.

Voici la liste des ministres:

– Saad Eddine El Othmani : Chef du gouvernement.

– Mustapha Ramid : Ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme.

– Abdelouafi Laftit : Ministre de l’Intérieur.

– Nasser Bourita: Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale.

– Mohamed Aujjar: Ministre de la Justice.

– Ahmed Toufiq: Ministre des Habous et des affaires islamiques.

– Mohamed El Hajjoui : Secrétaire général du gouvernement.

– Mohamed Boussaid: Ministre de l’Economie et des Finances.

– Aziz Akhannouch : Ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

– Mohamed Nabil Benabdallah : Ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.

– Mohamed Hassad : Ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

– Moulay Hafid Elalamy : Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique.

– Abdelkader Amara : Ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.

– El Houcine Louardi : Ministre de la Santé.

– Aziz Rebbah : Ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable.

– Mohamed Sajid : Ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale.

– Rachid Talbi Alami : Ministre de la Jeunesse et des Sports.

– Mohamed Laaraj : Ministre de la Culture et de la Communication.

– Bassima El Hakkaoui : Ministre de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement social.

– Mohamed Yatim : Ministre de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle.

– Abdellatif Loudiyi : Ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la défense nationale.

– Lahcen Daoudi : Ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des Affaires générales et de la Gouvernance.

– Mustapha El Khalfi ; Ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des relations avec le parlement et la société civile, Porte-parole du gouvernement.

– Mohamed Ben Abdelkader : Ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de la réforme de l’Administration et de la Fonction publique.

– Abdelkrim Benatiq : Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration

– Noureddine Boutayeb : Ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur.

– Mohamed Najib Boulif : Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, chargé du transport.

– Mbarka Bouaida : Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, chargée de la Pêche maritime.

– Charafat Yadri Afilal : Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, chargée de l’eau.

– Jamila El Moussali: Secrétaire d’Etat auprès du ministre du tourisme, du transport aérien, de l’artisanat, de l’économie sociale, chargée de l’artisanat et de l’économie sociale.

– Mounia Boucetta : Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale.

– Hamou Ouheli : Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, chargé du développement rural et des eaux et forêts.

– Fatna Lkhiyel: Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, chargée de l’habitat.

– Khalid Samadi: Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

– Larbi Bencheikh : Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de la formation professionnelle.

– Rkia Derham : Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, chargée du commerce extérieur.

– Lamia Boutaleb : Secrétaire d’Etat auprès du ministre du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, chargée du tourisme.

– Othmane El Ferdaous : Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, chargé de l’investissement.

– Nezha El Ouafi : Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Energie, des mines et du développement durable, chargée du développement durable.

A cette occasion, les membres du gouvernement nouvellement nommés ont prêté serment devant SM le Roi.