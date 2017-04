Le roi Mohammed VI rencontrera-t-il Donald Trump ?

Actuellement en visite privée aux Etats-Unis, plus précisément en Floride, le roi Mohammed VI devrait rencontrer ce week-end le président américain, Donald Trump.

C’est ce qu’a annoncé notre confère Jeune Afrique. Toutefois, aucune source officielle n’a confirmé cette information.

Pour rappel, le souverain est arrivé ce jeudi 13 avril 2017 à Miami (Floride) après un séjour d’une semaine à Cuba, notamment aux iles des Caraïbes. L’arrivée du roi sur le sol américain a été annoncée par Emilio T. Gonzalez, directeur de l’aéroport de Miami dans un tweet publié jeudi en fin de matinée.

Le souverain avait saisi l’occasion de son séjour à Cuba pour prendre contact avec des responsables cubains.

Il s’agirait là d’une première initiative vers la normalisation des relations entre le royaume et Cuba qui n’entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1980 à cause du conflit du Sahara marocain.