Le Roi Mohammed VI reçoit le fils du cheikh Hamza Al Qadiri Boutchich

Le Roi Mohammed VI a reçu vendredi au palais royal à Casablanca, M. Jamal Eddine Al Boutchichi Al Qadiri, qui a présenté au Souverain les condoléances suite au décès de son père Cheikh Hamza Al Qadiri Boutchich, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde, indique un communiqué du Cabinet Royal

Au cours de cette audience, M. Jamal Eddine Al Boutchichi Al Qadiri a exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude à SM le Roi en son nom personnel et au nom des membres de sa famille et de l’ensemble des Mourides et disciples de la Tariqa Al Boutchichia Al Qadiria au Maroc et à l’étranger, pour la Haute sollicitude dont le Souverain a entouré le grand regretté durant la période de sa maladie qu’il a affrontée avec patience et foi, et pour le message royal et le geste noble du Souverain à leur égard en cette douloureuse épreuve, la volonté de Dieu étant imparable.

M. Al Boutchichi Al Qadiri a également exprimé à Sa Majesté, ses sincères sentiments de considération et sa reconnaissance pour la sollicitude royale que Sa Majesté ne cesse d’accorder au patrimoine spirituel national, dont les Tariqa soufies constituent l’une des composantes.