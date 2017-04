Le roi Mohammed VI arrive à Miami après un séjour à Cuba

Le roi Mohammed VI est arrivé ce jeudi 13 avril 2017 à Miami (Floride) après un séjour d’une semaine à Cuba, notamment aux iles des Caraïbes. L’arrivée du roi sur le sol américain a été annoncée par Emilio T. Gonzalez, directeur de l’aéroport de Miami dans un tweet publié jeudi en fin de matinée.

D’après le site Le360, le souverain a saisi l’occasion de son séjour à Cuba pour prendre contact avec des responsables cubains.

Ces rencontres constitueraient une première initiative vers la normalisation des relations entre le royaume et Cuba qui n’entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1980.

Welcomed HRH King Mohammed VI of Morocco and his party to @iflymia today aboard this beautiful Saudi Arabian B747SP. pic.twitter.com/dSbWRF9Vyx

— Emilio T Gonzalez (@emiliotgonzalez) April 13, 2017