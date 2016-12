Rien ne va plus entre Rabat et Nouakchott

Une situation explosive

Entre le Maroc et la Mauritanie, les relations ont toujours été en dents de scie, mais pratiquement jamais un beau fixe de longue durée. La Mauritanie est le pays où l’accès au pouvoir se mesure à la portée de fusils d’assaut, avec quelques rares éclaircies de votations furtives, entre deux putschs militaires. Il fallait bien faire avec cette instabilité politique quasi-permanente. Une réalité dans laquelle s’inscrit Mohamed Ould Abdelaziz, actuel président suite à un coup d’État en 2008, avant de se tailler un costume civil de légitimité électorale.

Par ses faits et gestes, il vient de confirmer une réalité adjacente, à savoir qu’entre Nouakchott et Alger, notre voisinage à l’Est n’est pas de tout repos. Il en a même fait une raison d’être à la tête de l’État. Quelques actes parmi les plus récents confortent cette déduction. Le 20 décembre 2016 se tenait à Alger une session de la haute commission algéro-mauritanienne. La représentation de la Mauritanie, conduite par le premier ministre Yahya Ould Hademine, était au top niveau.

Contexte de crispation

Un rapprochement diplomatique somme toute valable, voire souhaitable, dans un cadre de coopération régionale. Sauf que la motivation première et l’objectif non déclaré sont à chercher dans un contexte de crispation extrême qui porte des germes d’affrontement ouvert.

Depuis peu, la tension se cristallise autour de Lagouira, une bourgade désertique, sur la ligne de frontière entre le Maroc et la Mauritanie. Elle est partie intégrante du Sahara. La Mauritanie y fait acte de présence quasi symbolique, avec l’assentiment bienveillant de Rabat.

C’est précisément cette contrée reculée que le Polisario a choisi pour manifester une forme d’existence sur ce qu’il appelle un “territoire libéré”. Une activité inhabituelle qui ne pouvait échapper à la vigilance, même aléatoire, de Nouakchott. Pas plus d’ailleurs que le programme sous-jacent qui l’accompagne. Un programme en trois étages: D’abord créer un état de fait sur le terrain; puis délocaliser les Sahraouis de Tindouf vers un nouveau camp de concentration entre les deux points fixes de l’extrême Sud du Sahara marocain Guerguerat et Lagouira; et, enfin, donner au nouveau chef du Polisario et de la RASD, Ibrahim Ghali, une stature belliqueuse et un point d’appui diplomatique.

Ce plan ne pouvait se concevoir et connaître un début d’exécution qu’avec la connivence affichée des donneurs d’ordre algériens et la complicité active de la Mauritanie. Nouakchott a effectivement offert au Polisario toute la logistique nécessaire, y compris la traversée de son propre territoire. Le Maroc ne pouvait tolérer une machination grandeur nature contre son intégrité territoriale. Malgré la canicule du mois d’août 2016, le Maroc a mené une grande opération de ratissage et de nettoyage dans les Guerguerat, une parcelle saharienne connue pour être le carrefour de la contrebande en tout genre, des armes, de la drogue et des aides alimentaires fournies par l’Union européenne aux séquestrés de Tindouf.

Une machination grandeur nature

C’est aussi un terrain de transit et d’endoctrinement des terroristes de tous poils qui essaiment et sévissent en Afrique subsaharienne. Toujours est-il que les contingents des FAR dépêchés sur les lieux se sont retrouvés à une centaine de mètres des milices du Polisario. Une mise en présence éminemment dangereuse qui risquait de dégénérer au premier coup de feu. Les chancelleries des grandes puissances, les États Unis en tête, se sont dépêchées d’alerter leurs gouvernements sur une situation manifestement explosive. Au jour d’aujourd’hui, la tension n’est pas pour autant retombée. Non seulement elle persiste, mais elle est savamment entretenue par la coalition algéro-mauritanienne.

Quelques indications sur cet autre mauvais voisinage personnifié par Mohamed Ould Abdelaziz. Tout récemment, en novembre 2016, il n’a pas daigné assister à la conférence mondiale sur le changement climatique (COP22) tenue à Marrakech. Il n’a même pas reçu les émissaires marocains qui devaient lui remettre le carton d’invitation. Il est vrai que, quelques semaines auparavant, S.M. le Roi n’avait pas souhaité rencontrer le chef de la diplomatie mauritanienne, Isselkou Ould Ahmed Izid Bih, pour assister au sommet de la Ligue arabe qui devait se tenir à Nouakchott. Un sommet que le Maroc devait organiser, avant de se désister, sachant que les conditions de rassemblement des nations arabes n’étaient pas réunies. Le rendez-vous de Nouakchott a effectivement été un flop total, tant au niveau du contenu que de l’organisation.

La mayonnaise algéro-mauritanienne n’a pas pris. Il y a peu de chances qu’elle prenne pour la tentative de mise en échec du projet de gazoduc Nigéria-Maroc, en direction de l’Europe, officialisé lors du dernier périple africain de S.M. le Roi. Un chantier gigantesque aux retombées positives pour les pays d’Afrique de l’Ouest qu’il doit traverser. Un levier de développement économique pour toute la région. Aussi surprenant que cela peut paraître, la Mauritanie a refusé le passage du gazoduc sur son territoire. Qu’à cela ne tienne, il passera en offshore, même avec un surcoût de réalisation. L’aiguillage de l’Algérie est visible, d’autant qu’elle avait nourri le même projet, uniquement comme tiroir- caisse, sans mettre la main à la pâte pour son aboutissement.

L’aiguillage de l’Algérie

Tout au long de ce processus de géopolitique régionale, on retrouve deux questions récurrentes, le conflit factice autour du Sahara marocain et la Mauritanie, qui se laisse souvent embarquer par l’Algérie dans des prises de positions qui ne lui sont pas forcément favorables.

Si en 1979, pour ne citer que cet exemple, l’Algérie avait convaincu la Mauritanie de se retirer de Sakia El Hamra, c’est pour s’y installer elle-même. “Ôte-toi de là que je m’y mette”, à l’échelle des États. Hassan II avait saisi le stratagème et réagi à temps.

Les observateurs les plus aguerris, à Paris comme à Washington, ont souvent du mal à déchiffrer la stratégie de Nouakchott. Il y a tout de même une constante dans le positionnement de la Mauritanie sur l’échiquier régional et international. Elle n’a jamais hésité à se présenter comme le maillon faible du Maghreb.

Le maillon faible du Maghreb

Elle en a même fait une carte maîtresse dans ses relations extérieures, au point de transformer une faiblesse en atout, voire en force. C’est précisément au nom de cette indigence mise en avant que la Mauritanie avait opté pour une position de neutralité dans l’affaire du Sahara.

Une posture de façade qu’elle n’a pas toujours respectée et qui a littéralement volé en éclats avec Mohamed Ould Abdelaziz. À titre indicatif, il a décrété un deuil national de trois jours à la mort de son homonyme Mohamed Abdelaziz, chef de file des séparatistes. Tout comme il a décidé de ne pas renouveler les permis de séjour des cadres marocains qui travaillent en Mauritanie. Rien que des amabilités qui n’augurent pas, par exemple, d’une nomination d’un ambassadeur au poste vacant de Rabat.

De toute évidence, le réchauffement diplomatique entre le Maroc et la Mauritanie n’est pas pour demain; à moins d’une bonne surprise aux élections présidentielles prévues pour 2019.