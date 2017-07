Réunion à Saïdia sur l’état d’avancement des travaux à la station balnéaire de la ville

Le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Mohamed Sajid, a tenu mercredi à Saïdia, une réunion avec des opérateurs touristiques, des élus et des responsables locaux portant sur l’état d’avancement des travaux à la station balnéaire de la ville.

La visite de cette station a été l’occasion d’échanger avec les opérateurs au sujet des moyens de promouvoir le tourisme dans la région, tout en passant en revue les réalisations dans ce domaine, a indiqué M. Sajid.

Saïdia est une destination touristique « intégrée », mais qui a besoin de davantage d’efforts en matière d’animation, de divertissement et de marketing, a fait observer le ministre, notant que le ministère planche sur le lancement de lignes aériennes nationales et internationales pour desservir cette région. Ont pris part à cette réunion, notamment, la secrétaire d’Etat chargée de l’Artisanat et de l’Economie sociale, Jamila El Moussali, la secrétaire d’Etat chargée du Tourisme Lamia Boutaleb, le Wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouaad Jamai, ainsi que le président de la région de l’Oriental, Abdenbi Bioui. Au cours d’une rencontre au siège de la Wilaya avec des acteurs touristiques, des élus et des responsables locaux tenue plus tôt dans la journée, M. Sajid avait souligné que le ministère du Tourisme allait fournir tous les efforts nécessaires pour parachever le parcours de développement dans la région de l’Oriental.

Les participants à ces réunions ont également visité les deux complexes d’artisanat à Oujda et Nador, le chantier du village des artisans à Ahfir, le village de l’artisanat à la marina de Saïdia, la station touristique de Saïdia et le projet de Marcheca à Nador.