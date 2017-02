Le retour du Maroc à l’union africaine

Une histoire en marche

Quelle journée! Ce mardi 31 janvier 2017 aura sa place dans la mémoire collective, au Maroc et ailleurs. Ce jour-là, en effet, un acte diplomatique d’admission d’un État à l’Union africaine (UA) était autre chose: un symbole chevauchant l’histoire, une histoire en marche. Qu’en retenir? Tout d’abord, l’émotion de S.M. Mohammed VI, elle n’était pas apprêtée mais sincère et authentique. Il y avait de quoi! Depuis son accession au Trône, voici dix-sept ans et demi, l’un des crédos de sa politique a été aussi la question nationale. Il a innové, osé avec le projet marocain d’autonomie régionale déposé le 11 avril 2007 devant le Conseil de sécurité de l’ONU; il a implémenté cette réforme dans la nouvelle Constitution du 29 juillet 2011 avant de l’opérationnaliser avec les élections régionales de septembre 2015 puis, le 6 novembre suivant, l’installation officielle du Conseil de région des provinces sahariennes récupérées. Il avait hérité du dossier du retrait du Maroc de l’OUA, en novembre 1984, à la suite de l’admission de la prétendue “RASD” dans des conditions d’illégalité connues de tous.

Et cette injustice-là, il avait à coeur de la réparer en mettant les pays africains devant leurs responsabilités. Il ne l’a pas fait par un effet d’annonce ni par des postures, mais d’une autre manière en inscrivant résolument ce dossier dans une longue séquence politique et historique. Il y avait bien des acquis, notamment la trame multiséculaire des relations et des flux entre l’Empire chérifien de ses aïeux et le continent; ou encore la figure qu’était son grand-père, Mohammed V, libérateur, soutien des mouvements de libération africains (ANC, MPLA, Frelimo …) par ailleurs initiateur du “Groupe de Casablanca”, créé en janvier 1961 et formé de l’Égypte, du Ghana, du Mali et de la Guinée. C’était sans doute tout cela qui nourrissait la trame de base mais celle-ci était aussi vivifiée par ce qu’a fait le Royaume en direction du continent depuis le début des années 2000. C’est connu et c’est un tissu économique, social et culturel qui atteste que Rabat a bien priorisé sa politique africaine.

Quel chef d’État a autant sillonné ce continent? Pas moins de 25 pays visités, 46 voyages en une quinzaine d’années: qui dit mieux? Des périples incessants de plusieurs semaines chacun au service d’une diplomatie entendue comme l’expression et la mise en oeuvre concrète d’une politique étrangère et, plus encore, d’une vision. Que près d’un millier d’accords aient été ainsi signés témoigne de la dimension coopération de cette démarche. Aujourd’hui, c’est le Roi qui est le meilleur avocat de la coopération Sud-Sud, de la nécessité pour l’Afrique de faire confiance aux Africains, de compter sur elle-même pour ce qui est de ses ressources naturelles et de ses potentialités humaines.

Projets stratégiques

C’est dans son discours historique du 24 février 2014 à Abidjan qu’il a instamment plaidé dans ce sens. A telle enseigne que le Roi exerce aujourd’hui un leadership moral et politique dans l’identification des véritables défis à relever. Il parle Maroc –avec ses chantiers et ses réformes– mais dans le même temps il parle aussi Afrique, à savoir la solidarité, la générosité aussi. “Mon pays partage ce qu’il a”, a-t-il lancé à l’adresse de ses pairs à Addis-Abeba, dans son discours du 31 janvier 2017. Dans cette même ligne, il faut souligner la communauté de destin: “L’Afrique est indispensable au Maroc” comme “le Maroc est indispensable à l’Afrique”.

Cette vision met au premier plan le développement économique sans lequel il est vain d’escompter le progrès social. De grands projets stratégiques ont été ainsi lancés: celui du Gazoduc Africain Atlantique avec le Nigéria, celui aussi de complexes de production d’engrais avec l’Éthiopie et le Nigéria pour améliorer la productivité agricole, assurer la sécurité alimentaire et le développement rural. Au passage, il a jugé pertinent de relever que “ce ne sont ni le gaz ni le pétrole qui satisferont les besoins alimentaires de base” et que le grand défi de l’Afrique est bien celui de sa sécurité alimentaire.

Fibre africaine authentique

En d’autres termes, le modèle pétrolier -algérien, par exemple– plombe le développement… C’est pratiquement à un contre-modèle fondé sur l’adaptation de l’agriculture africaine au changement climatique et baptisé “Initiative Triple A” qu’il faut désormais s’atteler. Un programme qui a été validé par une trentaine de pays du continent lors du sommet africain tenu en marge de la COP 22, organisée, à la mi-novembre 2016, à Marrakech.

Au plan diplomatique maintenant, l’admission à l’UA optimise tout le travail accompli par le Maroc dans le continent. C’est un “manque” qui vient d’être comblé. Une situation de normalisation institutionnelle et politique qui conforte le Maroc comme puissance influente.

Y aura-t-il changement dans le positionnement du Maroc en Afrique et, plus globalement, à l’international? Oui et non, sans doute. Non, tout d’abord, parce que le Maroc s’inscrit dans un schéma général de continuité d’une politique continentale initiée et mise en oeuvre par étapes depuis le début des années 2000. La priorisation accordée à l’Afrique tient à plusieurs facteurs: la fibre africaine authentique du Roi; la vocation historique et stratégique du Maroc, nourrie par les siècles, la culture, la religion; une claire appréhension des potentialités du continent (ressources, potentiel humain, espace géostratégique…) C’est une “nouvelle frontière” aux immenses possibilités et opportunités. La position du Maroc est ainsi valorisée par suite de tout ce qu’il a engrangé comme savoir, expérience, mais aussi parce que le Royaume est novateur, à l’avant-garde même dans des domaines comme l’environnement, le développement durable, la sécurité alimentaire, un Islam modéré et tolérant, sans oublier une expertise reconnue dans la lutte antiterroriste.

Le Maroc a une offre de coopération et de partenariat large répondant à une forte demande des pays africains. Quel autre pays est plus compétitif par exemple pour ce qui est des énergies renouvelables, le micro-crédit au profit des petits agriculteurs, les engrais adaptés à la nature des sols? Quel autre a une politique sociale aussi marquée avec 10.000 étudiants africains, dont 7.500 boursiers; ou encore une politique d’accueil et de régularisation de 25.000 Subsahariens, laquelle se prolonge aujourd’hui avec une nouvelle étape?

De larges perspectives

Le Maroc est désormais membre de l’UA. Là aussi, il y aura de la continuité, bien sûr, mais aussi du changement. Lequel? C’est la consolidation de la place et du rôle du Royaume. Au plan économique, la vocation affirmée est celle d’être un “hub” régional articulé autour d’un espace euro-maroco- africain d’un côté mais également arabo-africain, référence étant faite ici aux relations privilégiées entre Rabat les six monarchies du Conseil de Coopération du Golfe (CCG). A noter aussi le fait que le Maroc est signataire de 55 accords de libre-échange (ALE) avec 55 pays (États Unis, UE, accord d’Agadir, Turquie…). Il s’agit là d’un espace économique ouvrant de larges perspectives à la promotion du commerce, des investissements et des flux d’affaires.

Enfin, la diplomatie marocaine est axée sur les principes de la paix, de la stabilité, du règlement pacifique des différends, de la négociation. Elle bénéficie d’une crédibilité, d’une capacité d’influence, d’un “soft power“ (Islam, vision de coopération Sud-Sud…) et puis aussi du leadership moral et politique du Roi édifiant un projet de société moderniste, démocratique, solidaire. Une valeur ajoutée à la voix du Maroc et à celle de l’Afrique au moment où le continent peine à se faire entendre et à peser sur le règlement des conflits et des crises tant en Afrique que dans le reste du monde.

Règlement définitif

L’Algérie, elle, a subi une défaite cuisante avec l’admission du Maroc à l’UA. Que n’a-t-elle pas fait pour empêcher, sinon freiner au maximum ce retour? Des manoeuvres, des arguties juridiques irrecevables, des pressions, de la désinformation; la “totale”. En vain. Rien d’étonnant: l’Algérie n’est plus audible et sa politique étrangère se réduit à sa nuisance à l’endroit du Maroc. La voix de l’Algérie est-elle audible pour le Proche-Orient, la Palestine, le changement climatique, la Syrie, le terrorisme…?

Le Maroc est membre de l’UA, il a adhéré à l’acte constitutif de cette Union; il ne reconnaît pas la prétendue “RASD”, laquelle n’est d’ailleurs pas non plus agréée ni par l’ONU, ni par la Ligue Arabe ni par l’OCI ni par d’autres institutions. L’on ne peut donc parler d’une reconnaissance indirecte par le Maroc. Il appartient désormais à l’UA, dans le cadre de la cohérence de son vote d’admission du Maroc, de suspendre cette “RASD” en attendant qu’un règlement politique définitif soit finalisé et acté par les Nations Unies. Ce serait là un acte de responsabilité de la part de l’UA