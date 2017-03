SAR la princesse Lalla Hasnaa, présidente de la fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, a présidé, lundi à Skhirat, la cérémonie de remise des « Trophées Lalla Hasnaa Littoral Durable » au titre de la deuxième édition (2016).

Au cours de cette cérémonie, la princesse a remis les trophées aux lauréats de cette deuxième édition, qui récompense les initiatives ou projets remarquables contribuant à la protection du littoral et encourageant les comportements socialement et écologiquement responsables.

Ces trophées organisés tous les deux ans et ouverts aux personnes physiques (étudiants, collégiens, lycéens et citoyens etc…) et aux personnes morales publiques ou privées (opérateurs économiques, collectivités, ONG, établissements d’enseignement et centres de recherche etc…), ont pour objectifs de créer une dynamique pour la protection du littoral national, de valoriser et médiatiser les projets originaux en faveur du littoral et d’inciter la société à s’impliquer dans la sauvegarde du littoral.