Règlement des frais du pèlerinage pour l’année 1438 du 06 au 17 mars

Le règlement des frais du pèlerinage au titre de l’année 1438 s’effectuera en un seul versement, du 06 au 17 mars, auprès des bureaux d’Al Barid Bank dans les différentes préfectures et provinces du Royaume, a annoncé mardi le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Cette opération concerne aussi bien le Hajj organisé par le ministère des Habous et des Affaires islamiques que celui organisé par les agences de voyage agréées par le ministère du Tourisme, selon le prix et le produit fixés dans le formulaire délivré aux candidats par l’agence de voyage choisie, a souligné le ministère dans un communiqué. Les frais du pèlerinage pour cette année ont été fixés à 47.358.60 dirhams, sans compter l’argent de poche que le pèlerin recevra en monnaie saoudienne selon le quota consacré à cette opération et qui est fixé à 10.000 dirhams par l’Office de change, ainsi que le quota touristique fixé à 40.000 dirhams, a ajouté la même source. Le système des deux listes sera adopté au niveau de l’inscription et du tirage au sort pour les candidats au pèlerinage au titre de la saison 1439, selon le communiqué qui précise que la première liste sera dédiée aux personnes souhaitant effectuer le Hajj dans le cadre de l’organisation officielle du ministère des Habous et des affaires islamiques, tandis que la seconde liste sera réservée aux personnes voulant accomplir le pèlerinage encadré par les agences de voyages agréées.

Sont exclus les citoyens ayant déjà accompli le pèlerinage ces dix dernières années, relève le communiqué, ajoutant que l’opération d’inscription au titre de l’année 1439 de l’Hégire se déroulera du 08 au 19 mai 2017.