Réforme de l’administration publique

La recette El Othmani

En réaction aux critiques essuyées par l’administration, le gouvernement propose quinze mesures urgentes pour y remédier.

Le Hirak du Rif n’aura pas fait que des mauvais effets. Ainsi, bientôt tous les Marocains pourront profiter d’une administration à la hauteur de leurs aspirations. Celle-ci a, en effet, dû essuyer les dures critiques de Mohammed VI lors de son dernier discours du Trône, qui n’a pas mâché ses mots pour la mettre devant ses responsabilités. Dysharmonie, passivité, procrastination… les termes utilisés ont pour le moins été assez forts.

En réaction, le gouvernement a proposé une quinzaine de mesures pour la réformer. Qualifiées d’urgentes, elles visent à apporter une réponse aux attentes des citoyens et touchent essentiellement aux domaines juridique et celui de la gestion. “Ces mesures ciblent le citoyen, d’une part, en améliorant la qualité des services, et l’entreprise, en contribuant à l’amélioration du climat des affaires, et le fonctionnaire, d’autre part, en augmentant son efficacité, sa rentabilité et sa motivation,” a précisé le ministre délégué à la Réforme de l’administration, Mohamed Ben Abdelkader, lors de l’exposé qu’il avait fait en conseil de gouvernement le 24 août 2017 pour présenter lesdites mesures.

Concrètement, le gouvernement a commencé une semaine plus tard, le 31 août, par adopter un projet de décret fixant les modalités de certification des copies conformes, et qui devrait être suivi d’un deuxième relatif celui-là à la légalisation des signatures. Deux autres projets, concernant plus généralement l’amélioration des services administratifs et la création d’un comité interministériel pour la réforme de l’administration, avaient également été annoncés. Le décret déterminant les règles d’organisation des secteurs ministériels et celui des inspections générales des ministères devraient en outre être révisés.

Charte de la décentralisation

S’agissant par ailleurs de la gestion pure et dure, le gouvernement affirme vouloir renforcer les compétences des ressources humaines et faire de la professionnalisation de la haute et moyenne fonction publique une priorité absolue. Le chef du gouvernement a ainsi appelé à l’élaboration d’un manuel de référence pour les meilleures pratiques de gestion dans le secteur privé dont l’administration publique pourrait s’inspirer et qui devrait concrètement se traduire par l’adoption d’une approche axée sur les résultats et basée sur le principe de contractualisation. Les différentes instances de la fonction publique et le Conseil supérieur de la fonction publique sont à cet égard appelés, à en croire M. Ben Abdelkader, à prendre part au chantier de la réforme.

Enfin, s’agissant de la réhabilitation des installations publiques et du soutien à la politique de décentralisation, le ministre a annoncé la promulgation d’une charte de la décentralisation administrative qui pourrait permettre de regrouper les tâches administratives communes ou complémentaires dans le cadre d’administrations interministérielles régionales. À cet égard, une expérience pilote a d’ores et déjà été lancée, en coopération avec le ministère de l’Intérieur, au niveau d’une annexe administrative relevant de la Wilaya de Rabat-Salé, et devrait incessamment être généralisée au niveau des différents secteurs ministériels.