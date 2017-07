Réduction du prix de 75 médicaments

Le ministère de la santé a décidé de réduire les prix de plusieurs médicaments dont 75 médicaments sont dédiés au traitement des maladies chroniques et de certains types de cancers, pour un taux de réduction atteignant jusqu’à 65% et ce, après avoir réduit, récemment, les prix de 54 médicaments.

Cette réduction concerne en particulier les médicaments utilisés dans le traitement des maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, l’hypertension artérielle, le diabète et quelques maladies infectieuses, inflammatoires et du système nerveux, outre des des maladies psychiques, allergiques, du système digestif, ainsi que des antibiotiques et certains types de cancer, indique un communiqué du ministère.

Depuis la promulgation du décret 2.13.852 relatif aux conditions et aux modalités de fixation des prix des médicaments, le ministère a procédé à la réduction des prix de 3.729 médicaments, précise-t-on de même source, ajoutant qu’il a, récemment, réduit le prix de 54 médicaments pour un taux de réduction atteignant jusqu’à 46%.

Le ministère a, par la même occasion, remercié les professionnels du secteur médical notamment les laboratoires, les entreprises de distribution, les pharmacies et tous les intervenants, pour leur implication dans cette initiative sociale.