Reda Cherqaoui lance une start-up de sécurité informatique en France

PROFIL. A seulement 28 ans, Reda Cherqaoui implante une start-up technologique en France. Un rêve qu’il concrétise grâce à l’appui de l’Etat français.

Le jeune expert en sécurité informatique Reda Cherqaoui a bien pris des ailes. Il figure parmi 70 génies informaticiens venus des quatre coins du monde dont des projets ont été sélectionnés par le French Tech Ticket, un programme lancé en France pour encourager des start-ups étrangères. Inspiré d’une expérience chilienne, le programme français est tellement stratégique pour la France que son parrainage est assuré par l’Elysée. Et c’est bien le Chef de l’Etat, François Hollande, qui a présidé, le 16 janvier 2017, la cérémonie de réception des candidats retenus, dont fait partie Reda Cherqaoui. «Un honneur et un immense privilège pour moi», estime ce fils de magistrat, né à Casablanca en 1989. Benjamin d’une famille qui compte trois enfants, Reda se porte candidat dans ce programme à travers son projet BugLab, une plateforme électronique qui met en relation les entreprises et les chercheurs en sécurité informatique. «L’avantage de ce projet, c’est que l’entreprise peut avoir accès à plusieurs chercheurs en sécurité informatique qui travaillent sur les failles que peut présenter le système d’information de cette entreprise», explique Reda.

Pour une aide publique française de 57.000 euros et un accompagnement assuré par l’Etat français, auxquels s’ajoutent ses modestes fonds propres, M. Cherqaoui estime être bien outillé pour démarrer son projet à Rennes, où il compte s’installer dans un premier temps.

Un coup de maitre technologique

Avant d’envisager un déménagement vers Paris dans maximum deux ans. La phase de développement du projet, Reda compte la financer grâce à un recours à des «business angels», ces investisseurs français et américains qui acceptent non seulement un apport en fonds propres mais également un apport en expertise et en accompagnement.

Si ce jeune lauréat de l’École marocaine des sciences de l’ingénieur a réussi ce coup de maître technologique à l’étranger, c’est grâce à sa ténacité, sa détermination, son génie et sa grande capacité de travail. Depuis son jeune âge, 15 ans, Reda se passionne énormément pour l’informatique.

Il commence alors à créer ses propres sites et engrange de l’argent par la publicité en ligne en utilisant Google AdSense, un programme gratuit qui permet aux éditeurs internet de générer des revenus en diffusant des annonces ciblées sur une large gamme de supports web. Dès 2007, il crée sa propre société, Viventic communications, spécialisée en création de sites web, en événementiel mais également en sécurité informatique.

Opérant à domicile, il réussit à décrocher quelques marchés importants. Mais c’est en 2011 que Reda Cherqaoui se fera connaître brillamment dans le monde de l’informatique. Il crée un logiciel qu’il baptise Agatha et dont la particularité est d’ouvrir un accès à l’intégralité des informations des membres de Facebook, préalablement piégés. En l’espace de quelques semaines, il arrive à avoir les informations de profil, le statut, les photos et même la messagerie privée de 80.000 utilisateurs du réseau social.

Il rend alors l’information publique sans pour autant donner accès à son logiciel, par crainte d’un usage malveillant, pour que les concepteurs de Facebook puissent corriger la faille. Le moins que l’on puisse dire, avec son projet français BugLab, Reda Cherqaoui est aujourd’hui promis à un très bel avenir dans le domaine de la sécurité informatique