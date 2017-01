Le recrutement par contrat dans l’enseignement public décrié

“Les 10.000 cadres pédagogiques” haussent le ton

Leur mouvement de contestations dure depuis des mois. Mais la situation semble prendre une nouvelle tournure encore plus compliquée. Les bénéficiaires du programme gouvernemental «10.000 cadres pédagogiques» ont clairement haussé le ton. Le 20 janvier 2017, ils devaient organiser une conférence nationale sur la responsabilité de l’Etat dans leur dossier à la lumière de la crise politique et institutionnelle actuelle. Quelques jours avant, dimanche 8 janvier 2017, au coeur de la ville de Casablanca, ils étaient des centaines pour réclamer le droit à intégrer la fonction publique. «Nous allons tous nous immoler par le feu si les autorités s’obstinent à nous empêcher de poursuivre notre marche», s’indigne un membre du Conseil national des 10.000 cadres. En effet, la présence des forces de l’ordre est significative. Elles sont déployées près de l’avenue Mohammed VI, l’une des plus grands artères de la capitale économique, afin d’empêcher les manifestants de gagner l’autoroute, où ils comptaient marcher à pieds jusqu’à la capitale, dans une nouvelle forme de protestation. Une tentative aussitôt avortée par la force.

Quelques cas de blessures sont constatés parmi les cadres. Des responsables sécuritaires présents sur place sont fermes en s’adressant aux manifestants: il est hors de question de rejoindre l’autoroute. Face à ces mesures, les cadres se contentent alors d’une marche jusqu’à la place Maréchal, au coeur de la ville.

Revendications sociales

Cela ne les empêche pas pour autant d’adopter un ton particulièrement virulent. «Nous partirons à la frontière de l’Est, et nous allons demander le refuge en Algérie», peut-on entendre certains manifestants. Mais il s’agit uniquement de dérives isolées de certains, rassure Mehdi Fettah, membre du Conseil des national des 10.000 cadres. «Nous n’accepterons pas que notre patriotisme soit remis en cause. A quoi bon sert d’aller dans un pays qui souffre des mêmes problèmes? Nous aimons notre pays et nous voulons le servir, et notre militantisme depuis des mois en est la preuve, car au final, nous voulons aider l’école marocaine et la qualité de l’enseignement», nous explique-t-il.

Mais comment des revendications sociales et sectorielles ont-elle pu alors générer un tel discours? Un retour en arrière de plus trois ans s’impose, pour arriver aux origines de ce dossier devenu épineux, alors qu’il était censé profiter à plusieurs parties. Le 8 novembre 2013, une convention cadre signée, en présence du chef du gouvernement Abdelilah Benkirane, entre le ministre de l’Enseignement supérieur de la recherche scientifique et de la formation des Cadres, Lahcen Daoudi, et le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Boussaid, portant sur la formation de 10.000 cadres pédagogiques à l’horizon 2016, avec un budget total de 161 millions de dirhams.

Ces formations, d’une durée d’une année, ont été ouvertes aux étudiants non fonctionnaires ayant déjà une licence, avec une bourse mensuelle de l’ordre de 1.000 dirhams. L’objectif étant de développer des compétences pédagogiques et didactiques nécessaires pour exercer le métier de l’enseignement dans le secteur privé, ou pour passer les épreuves écrites et orales des Centres Régionaux des Métiers de l’Enseignement et de la Formation. En principe, il s’agit d’une véritable bouffée d’oxygène.

Une telle mesure devait permettre à l’enseignement privé de disposer de ses propres cadres, sans devoir recruter parmi les enseignants. C’était bien évidemment aussi un coup de pouce à l’emploi des jeunes diplômés.

Fiasco d’un programme

Seulement, plus de trois ans après, ce programme s’apparente plus à un fiasco. Il n’a pas en effet pu atteindre ses objectifs fixés à son lancement. Seulement 7.400 cadres ont été formés lors des années universitaires 2013-2014, 2014- 2015 et 2015-2016. Mais le problème majeur réside particulièrment dans l’intégration dans le monde du travail des bénéficiaires des ces formations. Ils se montrent très réticents envers le secteur privé, auquel ils étaient destinés initialement, par craintes des conditions «précaires» qui y règnent, notamment au niveau de la stabilité sociale et des salaires. «Le privé ne se plie pas aux dispositions de l’accord cadre et ne garantit pas l’embauche des bénéficiaires. D’ailleurs, le gouvernement ne dispose pas de chiffres concernant le nombre de bénéficiaires ayant intégré le secteur privé, alors que cela était l’objectif principal», affirme M. Fettah.

Face à cette situation, ces cadres ont préféré changer de cap et réclamer le droit à l’embauche dans la fonction publique.

Des revendications que l’Etat ne semble pas prêt à satisfaire, malgré le manque flagrant en matière de personnel dans l’enseignement public. D’autant plus que le département de tutelle a préféré, pour sauver la mise, avoir recours au recrutement par CDD.

Dialogue infructueux

Une mesure catégoriquement réfutée par la coordination du programme gouvernemental «10.000 cardes éducatifs à l’intention du secteur privé», qui accuse par la même occasion l’Etat de concourir à la destruction du secteur public notamment l’enseignement. C’est ainsi qu’est né, début 2016, ce mouvement de contestation. Celui-ci enchaîne sitins, marches, points et communiqués de presse pour maintenir la pression sur le gouvernement. Plusieurs séances de dialogue avec les représentants de certains départements concernés ont eu lieu mais sans résultats concrets.

«Nous continuerons de lutter pour notre cause, mais nous prenons en considération la situation actuelle du pays et la crise politique qui y règne avant de prendre de nouvelles mesures», nous confie un membre du Conseil national de la coordination. Cette structure tient d’ailleurs des réunions régulières depuis le début de l’année 2017 pour préparer ses futures actions mais aussi des réponses à des accusations à son encontre.