Quinze morts et cinq blessés dans une bousculade à Essaouira

Quinze personnes ont trouvé la mort et cinq autres ont été blessées dans une bousculade survenue dimanche lors d’une opération de distribution de denrées alimentaires organisée par une association locale dans le souk hebdomadaire de la commune de Sidi Boulalam dans la province d’Essaouira, a indiqué le ministère de l’intérieur.

Suite à cet incident, le Roi Mohammed VI a donné ses instructions aux autorités compétentes pour prendre toutes les mesures qui s’imposent pour apporter l’aide et le soutien nécessaires aux familles des victimes et aux blessés. Le Souverain a également décidé de prendre en charge personnellement les frais d’inhumation et des obsèques des victimes ainsi que les frais des soins des blessés.

A la suite de l’incident, des ambulances ont été mobilisées pour transférer les blessés à l’hôpital provincial d’Essaouira pour recevoir les soins nécessaires.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’incident et établir les responsabilités.