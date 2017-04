800.000 couples marocains souffrent de l’infertilité

Un total de 800.000, soit 15 % des couples marocains souffrent de l’infertilité, dont 30% chez les femmes, 30% chez les hommes et 40% chez les couples. C’est ce qu’a indiqué, samedi à Rabat, le Secrétaire générale du Collège marocain de fertilité (CMF), Abdelouahab Bachouchi

Intervenant à l’ouverture du colloque national sur l’assistance médicale à la Procréation (AMP) sous le signe « L’AMP, entre l’encadrement juridique et les contraintes de l’exercice », Pr Bachouchi a fait observer que l’infertilité est une problématique multifactorielle qui s’impose avec acuité au sein de la société, d’où la nécessité de faire le point sur les apports et les limites du projet de loi 47-17 relative à l’AMP, soumis au Parlement.

« Il faut débattre quelques articles de ce projet de loi, afin de les rendre plus efficients au service des couples marocains souffrant d’infertilité et permettre au corps médical (médecins, biologistes et pharmaciens) de travailler en toute sérénité », a-t-il relevé.

« A part le volet juridique, les mutuelles assurances ne couvrent presque pas du tout les charges de l’AMP », a-t-il fait observer, ajoutant que la couverture géographique et sanitaire reste insuffisante pour faire face aux problèmes de fertilité.

Le Pr Bachouchi a également mis l’accent sur l’importance de renforcer la formation à l’échelle universitaire en matière de la procréation médicalement assistée, soulignant que cette formation doit être actualisée et institutionnalisée, en vue de rapprocher les étudiants, les médecins et les biologistes des dernières technologies scientifiques relatives à l’AMP.

Organisé par l’association marocaine des sciences médicales(SMSM), sous l’égide de l’Ordre national des médecins (ONM), ce colloque a pour objectif de veiller à la conception d’une vision globale et complémentaire relative à l’AMP constituant l’un des dossiers scientifiques les plus délicats dans le domaine médical.