Quel leadership responsable ?

Forum économique de Davos en Suisse

Quelque 3.000 participants, dont 1.200 patrons et une cinquantaine de chefs d’État et de gouvernement se sont penchés cette semaine, au Forum économique de Davos, sur le thème du «leadership réactif et responsable ». Ce thème est d’autant plus opportun qu’une étude publiée à l’ouverture du Forum révèle un fossé béant entre les perceptions qu’ont les patrons et le grand public des effets de la mondialisation: 60% des patrons les jugent positifs, tandis que ce chiffre n’atteint que 38% dans la population.

Cette situation n’est pas née par hasard. Elle répond à la radicalisation du projet néolibéral après la crise financière de 2008: augmentation brutale des inégalités, accélération de la destruction de l’État-providence, expulsion de millions de travailleurs de ce qui leur donnait jusqu’ici accès à l’emploi, intensification des migrations sud-méditerranéennes et africaines qui se bousculent aux portes de l’Europe, accentuation du processus de paupérisation, notamment des classes moyennes,… Soit toute une série de bouleversements économiques, sociaux et politiques et même environnementaux qui ont conduit à des dysfonctionnements globaux dont nul ne saurait prédire les conséquences.

Pour ne considérer que les inégalités, personne ne peut nier qu’elles n’ont cessé d’augmenter partout dans le monde. Pas seulement dans les pays en développement, les pays les moins avancés d’Afrique en prime, mais surtout dans les grands pays comme les États-Unis, la Russie, et même la Chine, le pays qui a le plus profité du processus de mondialisation.

La Russie, ancienne patrie du socialisme, pourrait bien représenter la palme d’or dans ce domaine, puisque 1% de la population russe concentre 74,5% des richesses. Aux États-Unis, la reprise économique des années Obama n’a profité qu’à quelques uns, alors que pour de nombreux Américains elle a rimé avec déclassement et pauvreté. Ainsi, au cours des trois années qui ont suivi la crise, 91% de la richesse créée est allée dans les poches des plus riches, comme l’a si bien rappelé le Nobel d’économie Joseph Stiglitz. En Chine, si le taux de croissance annuel moyen, souvent supérieur à 8%, enregistré par l’économie au cours des 28 dernières années, a considérablement enrichi le pays, les inégalités comptaient parmi les plus importantes au monde.

Les pays européens ne sont pas en reste, puisque la poursuite de l’austérité pèse sur la croissance et exacerbe les inégalités de revenus et les tensions sociales. Au -delà de ces considérations économiques et sociales, c’est la démocratie européenne qui se retrouve en danger. Les campagnes, en ces temps d’une extrême droite plus que jamais aux portes du pouvoir, contre les réfugiés, les migrants, les étrangers, ainsi que la campagne autour du «Brexit» ont montré que le manque de solution politique crédible à l’échelle européenne laissait le champ libre à la peur, à la xénophobie, au repli identitaire, à l’égoïsme et à la recherche de boucs émissaires.

La fin des beaux jours de la croissance et ses laissés-pour-compte, aussi bien en Europe, en Amérique, en Asie, en Amérique latine et en Afrique, pourrait laisser penser, selon certains économistes, que l’économie mondiale est désormais entrée, pour un temps indéterminé, dans une nouvelle ère: celle de la «stagnation séculaire» et de nouveaux rapports de forces internationaux.

Rapports de forces marqués du sceau de la compétition et du protectionnisme économique. Une stagnation et de nouveaux rapports de puissance qui poseront aux dirigeants du monde, qu’ils soient américains, russes, chinois ou européens, de nouveaux défis de régulation des économies, autant dans le domaine des politiques publiques qu’au niveau de la politique étrangère et de la gouvernance mondiale