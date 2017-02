Québec : funéraire de trois des six victimes, dont le Marocain Azzeddine Soufiane

Une cérémonie funéraire émouvante a eu lieu, vendredi après-midi au Centre des Congrès de Québec, à la mémoire de trois des six victimes de l’attentat terroriste perpétré contre le Centre culturel islamique de Québec (CCIC), dont le ressortissant marocain Azzeddine Soufiane, et ce en présence des Premiers ministres canadien et québécois, MM. Justin Trudeau et Philippe Couillard.

Dans un climat de recueillement et de piété, les funérailles de Azzeddine Soufiane (57 ans et père de trois enfants), de Mamadou Tanou Barry et Ibrahima Barry, originaires de Guinée, se sont déroulées dans une grande salle, où une imposante foule majoritairement de confession musulmane de tous âges confondus, encore sous le choc de cet acte lâche et barbare, est venue rendre un dernier hommage à ces trois victimes, honorer leurs mémoires et témoigner aussi de son soutien aux familles meurtries.

Une cérémonie funèbre similaire a eu lieu, jeudi dans un complexe sportif à Montréal en hommage aux trois autres victimes : Aboubaker Thabti (Tunisie) et Abdelkrim Hassane et Khaled Belkacemi (Algérie).

Les fidèles ont accompli la prière du vendredi, qui a été suivie par plusieurs discours au ton unificateur et rassembleur, livrés par de hauts responsables et dignitaires canadiens et québécois, à travers lesquels ils ont dénoncé avec énergie cet acte innommable, rendu hommage aux victimes et exprimé leur indéfectible soutien aux familles affligées ainsi que leur pleine solidarité avec l’ensemble de la communauté musulmane en cette douloureuse circonstance.

Dans ce sens, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a affirmé que cette attaque terroriste a choqué la communauté musulmane du Québec et tous les Canadiens.

Cette cérémonie funéraire a été clôturée par la prière du mort à l’issue de laquelle des prières ont été élevées pour le repos de l’âme des victimes, tout en implorant le Très-Haut de les accueillir dans son vaste paradis et d’accorder patience et réconfort aux familles endeuillées et à leurs proches.