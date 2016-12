Qatar Airways se félicite du niveau de partenariat avec Royal Air Maroc

Le président-directeur général du Groupe Qatar Airways, Akbar Al Baker s’est félicité, mardi à Casablanca, du niveau de partenariat avec la Royal Air Maroc (RAM).

S’exprimant lors d’un point presse tenu dans le cadre de la célébration du premier anniversaire de son partenariat avec Royal Air Maroc et du développement de la compagnie qatarie à Marrakech, au début de l’année 2017, Al Baker a exprimé sa satisfaction de la performance du partenariat de sa compagnie avec la RAM, notant que Qatar Airways a constaté une forte demande pour des services au départ et à destination du Maroc, raison pour laquelle la ville de Marrakech a été ajouté au réseau en juillet dernier.

« La fréquence accrue des vols entre Doha, Casablanca et Marrakech assurera à nos passagers davantage d’options de voyages, ce qui signifie plus de commodités pour les passagers internationaux », a-t-il relevé, ajoutant que « grâce à cette collaboration fructueuse, les clients de Qatar Airways peuvent profiter du réseau global de Royal Air Maroc en Afrique de l’Ouest, tandis que les passagers de la compagnie marocaine bénéficieront de notre réseau qui s’étend au Moyen-Orient, en Asie et en Australie ».

Selon Al Baker, les passagers qui voyagent vers Casablanca et Marrakech, que ce soit avec Qatar Airways ou Royal Air Maroc, peuvent se rendre dans plusieurs villes d’Afrique de l’Ouest, à savoir Cotonou (Bénin), Ouagadougou (Burkina Faso), Praia et l’île de Sal (Cap-Vert), N’Djaména (Tchad), Brazzaville et Pointe-Noire (République du Congo), Abidjan (Côte d’Ivoire), Libreville (Gabon), Banjul (Gambie), Accra (Ghana), Conakry (Guinée), Bissau (Guinée-Bissau), Monrovia (Libéria), Bamako (Mali), Niamey (Niger), Lagos (Nigéria), Nouakchott (Mauritanie), Freetown (Sierra Leone), Dakar (Sénégal) et Lomé (Togo).

Les passagers de la compagnie Qatarie auront également la possibilité de se rendre dans différentes villes du Maroc dont Marrakech, Agadir, Tanger, Guelmime, Tan-Tan, Tétouan, Al Hoceima, Fès, Errachidia, Oujda, Nador, Ouarzazate, Zagora, Laayoune, Dakhla et Béni Mellal.

Et de souligner que la RAM a lancé, le 21 octobre 2015, une ligne régulière reliant Casablanca à Doha avec trois vols par semaine effectués avec des appareils Boeing 787. Cette nouvelle liaison s’ajoute au vol quotidien opéré sur le même trajet par Qatar Airways avec un Boeing 787 Dreamliner.

En offrant un codeshare commun à leurs services, les deux compagnies assurent aux passagers une grande flexibilité et la possibilité de s’appuyer sur une combinaison de vols entre le Qatar et le Maroc.

Au cours de sa première année, l’accord de partenariat entre Qatar Airways et Royal Air Maroc qui a permis d’offrir aux passagers une expérience de voyage inédite vers l’Afrique de l’Ouest, le Moyen-Orient et l’Asie, comporte également un partage de codes offrant un accès à plus de 50 destinations à travers les réseaux des deux compagnies.

L’intégration de Marrakech dans cet accord en juillet 2016 a marqué une nouvelle étape dans le succès de ce partenariat qui offrira prochainement aux passagers de davantage d’options avec l’annonce par le transporteur qatari des vols supplémentaires entre Doha, Casablanca et Marrakech.

Al Baker a, par la même occasion, annoncé de nouvelles destinations, qui seront lancées par Qatar Airways en 2017, incluant Canberra, Australie et Rio de Janeiro, Brésil.