Protection du consommateur : le Maroc et la Chine signent un accord

Un mémorandum d’entente pour la protection du consommateur a été signé par le Maroc et la Chine, vendredi 24 mars 2017 à Casablanca.

Visant le renforcement de l’échange d’expériences et d’expertises entre les deux pays en matière de protection du consommateur, cet accord a été signé par Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, et Zhang Mao, ministre chinois de l’Administration d’Etat pour l’industrie et le commerce.

Autre objectif de ce mémorandum : promouvoir l’application effective de lois et règlements relatifs à la protection du consommateur dans les deux pays afin de renforcer les relations commerciales bilatérales.

A cette occasion, M. Elalamy a déclaré : « Cet accord requiert une importance capitale vu qu’il permettra de booster les relations économiques et commerciales entre les deux pays »

La pléthore des accords de partenariat signés entre les secteurs publics et privés des deux pays témoigne de la volonté des deux parties de bâtir des relations économiques solides fondées sur un partenariat stratégique, a-t-il ajouté.

De son côté, M. Mao a expliqué que ce mémorandum d’entente couvre plusieurs volets relatifs à la protection du consommateur, notamment au niveau des opérations de vente et d’achat via internet, indiquant que son pays a renouvelé récemment son arsenal juridique dans ce domaine, en particulier le volet du commerce virtuel.

La signature de cet accord s’inscrit dans le cadre de la volonté des deux pays de poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale, rehaussée récemment par le lancement du projet « Cité Mohammed VI Tanger-Tech ».