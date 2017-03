Professeur hachak

C’EST ARRIVÉ DANS UN INSTITUT DE FORMATION À CASABLANCA !

Albert Einstein disait que deux choses sont infinies: l’Univers et la bêtise humaine, sauf qu’en ce qui concerne l’Univers, il n’en avait pas encore la certitude. En bons Marocains lambda on s’en fiche éperdument que l’Univers soit fini ou infini. D’abord ça ne nous rapporte rien à l’heure actuelle et puis plein de gens n’aiment pas ou n’osent pas encore fouiner dans le secret de Dieu. En bons Marocains aussi, nous ramassons quotidiennement la fleur de la bêtise humaine à la pelle en tout coins de rues, de réunions, d’entreprises, de rencontres, d’écoles, etc. Rassurons-nous, ce n’est pas une spécificité de notre terroir:

La bêtise est universelle bien que chez nous, elle prend une couleur locale. Avec de l’humour, du rire ou de la parodie on arrive généralement à évacuer l’effet nuisible de la petite bêtise humaine.

Mais, quelques fois, la bêtise est tellement énorme qu’elle en devient fâcheuse. C’est ce qui arrivé la semaine passée dans un institut de formation de renom à Casablanca. Avant d’en parler, abordons, cette fois-ci, une spécificité linguistique bien de chez nous. Le mot «hachak» en darija est servi à toutes les sauces estimées nauséabondes. Pour le lecteur qui ne manie que la langue de Molière, il n’y pas de mot purement équivalent.

On pourrait aborder une approche d’explication par l’expression «sauf votre respect» qui reste dans le contexte de la langue française une locution polie et respectueuse qui ne colle pas avec le sens du mot en arabe. Dans un langage populaire tiré du fond de la jarre, le mot «hachak» est collé à celui du chien qui pourtant, reste le meilleur ami de l’homme. Il est toujours adjacent à l’évocation de l’âne, symbole de sagesse et animal dévoué, patient et injustement calomnié d’ignorance et d’obstination.

Le mot est également utilisé par les embastillés de la mentalité rétrograde quand ils parlent des 50% de l’humanité que sont les femmes. Ils pousseront le bouchon de l’incivilité jusqu’à dire «ma femme, hachak» comme s’ils étaient mariés à une déjection excrémentielle. Cette spécificité linguistique est également utilisée par ces attardés quand ils parlent de détritus ou de poubelles. Les racistes profonds et les démunis de cervelle l’utilisent également quand ils parlent de juifs, de chrétiens ou de noirs.

Les mots étant clarifiés, plaçons-les dans leur contexte. Le ministère de l’Éducation nationale a fait un pas en définissant sa vision stratégique 2015-2030. Une vision qui, dit-il, va garantir l’égalité des chances pour l’accès à l’éducation et à la formation, assurer une généralisation du préscolaire même à Aïn Taoujdat et plein d’autres promesses développées sous Powerpoint qui seront mises sous le coude bien avant 2030.

Or la semaine passée, un grand institut de formation de Casablanca a eu une réunion de son conseil honorée par la présence de leur «immense ministre» de tutelle. Les professeurs de cet institut, inquiets sur leur devenir, ont demandé à son immensité tutélatrice des éclaircissements sur l’impact de la réforme sur leur situation. Surpris, énervé et touché dans sa grandeur virtuelle, la réponse a été sciante: «où sont ces professeurs, hachakoum? » (pluriel de hachak). Pire encore, devant les protestations qui ont suivi, le ministre n’a rien trouvé de mieux que de brandir la menace de fermer l’institut ou de le privatiser.

Une énième démonstration des attitudes néfastes des repus du système à l’égo abracadabrant. Quand le ventre est plein et que le sang monte à la tête, les lignes rouges ne sont plus perçues. Les exemples sont légions mais qui se soucie des exemples?