Prison locale El Arjat : Tous les pensionnaires de la prison jouissent de leurs droits

La direction de la prison locale El Arjat I a indiqué que tout en veillant à ce que l’ensemble de ses pensionnaires jouissent de leurs droits stipulés dans la loi sur le même pied d’égalité, exige le respect des règles de discipline au sein de cet établissement pénitentiaire.

Dans un communiqué de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, la direction de la prison qualifie d’infondées les informations relayées par certains sites électroniques sur les conditions de détention dans la prison locale El Arjat I et qui prétendent l’existence d’une discrimination entre les détenus et un traitement favorable en faveur d’une catégorie déterminée de prisonniers.

Le contenu des articles publiés sur l’alimentation des détenus n’est qu’une allégation dénuée de tout fondement, indique le communiqué, précisant que l’alimentation dispensée aux pensionnaires, assurée par des sociétés privées, est suffisante en termes de quantité et de qualité et soumise au contrôle de la direction de l’établissement et des services compétents, conformément à un cahier de charges clair et précis.

Selon la direction de la prison, l’un des détenus, issu de la ville d’Al Hoceima, a incité les pensionnaires à adopter une attitude de désobéissance et de révolte pour obtenir des privilèges illégitimes, ce qui lui a valu une mesure disciplinaire (mise en cellule de correction), en vertu de la loi relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires.

Cette mesure a été levée après que le détenu ait adressé une lettre de supplication à la direction de la prison, relève la même source, faisant observer que, sur la base de ces données, les allégations sur la prétendue torture de ce détenu sont irresponsables et visent à induire l’opinion publique en erreur.

L’avocat, qui a transmis ces allégations mensongères, devait s’assurer de leur véracité avant leur publication dans les médias pour éviter la confusion auprès de l’opinion publique, conclut le communiqué.