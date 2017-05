La princesse Lalla Meryem à la cérémonie d’ouverture du Forum « East West and Africa Women Initiatives »

SAR la Princesse Lalla Meryem a présidé, mercredi à Marrakech, la cérémonie d’ouverture du 3-ème Forum « East West and Africa Women Initiatives » (EWA), organisé sous le thème « le rôle de la femme dans l’innovation et la création dans l’industrie et l’économie et son impact sur la dynamique de l’unité africaine ». Le Forum qui réunit régulièrement les femmes décideurs et chefs d’entreprises de l’Est et de l’Ouest du continent africain, met un accent particulier sur le rôle central de la femme dans la dynamique de développement en Afrique.

Les travaux du Forum portent sur cinq thématiques à savoir « le rôle de la femme dans l’innovation et la création », « le rôle de la femme dans le réseautage et la communication au niveau national et international », « horizons de la coopération économique pour la femme africaine depuis le retour du Maroc à l’UA », « le rôle de la femme contre la violence » et « le rôle de l’Agence marocaine de coopération internationale et son impact sur l’émancipation des jeunes dans l’économie ».

Intervenant lors de la cérémonie d’ouverture, SAR la Reine mère Semane Bonolo Molotlegi (Afrique du Sud), membre honoraire du Forum, a souligné que les femmes doivent avoir un rôle influent dans la société vu leurs compétences dans la gestion d’un monde complexe plein de mutations et d’événements qui ne servent pas l’avenir de l’humanité. SAR la Reine mère a mis l’accent sur le besoin de la société à des femmes courageuses, confiantes en elles et compétentes afin qu’elles puissent contribuer au développement et à la prospérité de leurs sociétés, appelant à la coopération commune et l’unification des efforts afin d’améliorer le climat des affaires pour bâtir un monde qui jouit de la stabilité et de la paix. La présidente du Comité exécutif du Forum et présidente de l’Association marocaine des femmes d’affaires et professionnelles (BPW), Mme Fatiha Othmane, a souligné, pour sa part, que cette manifestation représente un noyau pour les initiatives féminines internationales qui convergent avec les initiatives marocaines pour le renforcement de la place de la femme et de son rôle dans le développement conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, non seulement au Royaume mais aussi dans tous les pays africains.

Et d’ajouter que ce Forum constitue une occasion pour jeter la lumière sur le rôle de la femme marocaine dans le développement de la société et la promotion de ses droits garantis par les lois marocaines, de même qu’il offre l’opportunité d’insuffler une nouvelle dynamique aux initiatives et au leadership féminins afin de réaliser un développement global et durable.

Il permettra d’élaborer un concept claire du développement selon une vision unifiée et complémentaire et de haute qualité et de promouvoir le rôle de la société civile au service de ces questions et la valorisation de l’action des femmes entrepreneures, a-t-elle souligné.

Au terme de la cérémonie d’ouverture, SAR la princesse Taghrid Mohamed Bin Talal a remis à SAR la princesse Lalla Meryem un écusson en signe de remerciements et de gratitude pour le Haut patronage que SM le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder à ce Forum et pour la présidence effective des travaux de cette manifestation par Son Altesse Royale. A son arrivée, SAR la princesse Lalla Meryem a passé en revue un détachement de la Garde municipale qui rendait les honneurs, avant d’être saluée par la ministre de la Famille, de la Solidarité, de l’Égalité et du Développement social, Mme Bassima El Hakkaoui, le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Abdelfettah Labjioui, le président du Conseil régional de Marrakech-Safi, Ahmed Akhchichine, le président du Conseil communal, Mohamed Larbi Belkaid, la présidente de l’Assemblée préfectorale de Marrakech, Mme Jamila Afif et le président du Conseil de l’arrondissement Ennakhil, Ait Riad Youssef.