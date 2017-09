Le prince Moulay El Hassan préside la cérémonie de remise du grand prix de saut d’obstacles

Le prince héritier Moulay El Hassan a présidé, dimanche, la cérémonie de remise du grand prix de SM le Roi Mohammed VI du concours de saut d’obstacles 3* de la jumenterie de la Garde Royale, organisé durant trois jours à l’Hipica de Tétouan.

Le prince a été accueilli par le général de division Mimoun Mansouri et par le ministre de la jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami, et le président du comité national olympique marocain, Faiçal Laraichi ainsi que les membres de la fédération royale marocaine des sports équestres, le Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed El Yaakoubi, le président de la région, Ilyas El Omari, le gouverneur de la province de Tétouan, Younes Tazi, le président du conseil communal de Tétouan, Mohamed Idaomar, le président du conseil provincial de Tétouan, Mohamed Larbi El Metni.

Le grand prix SM le Roi Mohammed VI de saut d’obstacles 3* a été remporté par le cavalier le lieutenant colonel Zakaria Boubouh montant « Cheetah 6 », qui a réussi l’épreuve sans faute en 51 secondes et 66/100.

Le prince Moulay El Hassan a remis le trophée du grand prix SM le Roi Mohammed VI au cavalier Zakaria Boubouh ainsi que aux finalistes classés de cette compétition, à savoir Soukaina Ouaddar sur « Reading de Sienne » (2ème place), ayant réussi l’épreuve en 44 secondes et 82/100, avec 4 points de pénalité, suivie du commandant Outenrhine Abdelfattah sur « Zadkine » (3ème place), Bennani Smires Abdeslam montant « Saphir des Chayottes » (4ème place), en 82 secondes et 96/100 et 4 points de pénalité, et le colonel Hassan Jabri sur « Ondeo de Piliere » (5ème place) en 85 secondes, 93/100 et 4 points de pénalité.

Au terme de cette grande manifestation équestre, SAR le prince héritier Moulay El Hassan a posé pour une photo souvenir avec les vainqueurs, qui ont réalisé par la suite un tour d’honneur, ainsi qu’avec les jeunes cavaliers diplômés du club d’équitation de la jumenterie de la Garde Royale.