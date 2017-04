Présidentielle sans frontières

M. Macron rêve d’un Maghreb ouvert sur lui-même et économiquement complémentaire avec lequel la France installerait un partenariat équitable.

Que ce soit en France ou ici même au Maroc, les Marocains se sentent concernés par l’élection présidentielle française. Les candidats sont appréciés à l’aune de leur rapport au Maroc et aux MRE. Il ne pouvait en être autrement dès lors que la question de l’immigration constitue la ligne de séparation pour la quasi totalité des candidats, des électeurs et des observateurs.

Comme d’habitude, à pareille occasion, dirions-nous, à tel point que le thème est devenu le marronnier de toutes les consultations électorales, depuis les communales à la présidentielle, en passant par les législatives. Après le tri du premier tour, deux candidats se présentent à la ligne de départ pour un second tour aux allures d’ultime finale et sur un fond sonore qui dit “faites vos jeux, les jeux sont faits, rien ne va plus”. Pour qui devrait tourner la roue électorale pour qu’elle soit dans le sens des intérêts mutuels franco-marocains? Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le choix paraît vite fait, côté marocain.

Pas vraiment, car M. Macron est plutôt inclassable dans les schémas traditionnels droite-gauche, avec des extrémismes pour chaque bout de l’échelle. Il arrive d’un nulle part institutionnel qu’il était juste en train de construire, avant d’être happé par l’élection présidentielle. Le Maroc n’a pas l’habitude de ce genre de profil. Notre temps politique étant beaucoup plus lent et long que le sien; le Maroc apparent n’a certainement pas eu le temps de faire connaissance avec lui. À ma droite extrême, rien ne joue en faveur de la présidente du Front national (FN), à commencer par son propre discours de campagne. Un discours de peur de l’autre et de frontières closes. Zéro immigration, protectionnisme économique et repli culturel sur soi, y compris vis-à-vis d’une Union européenne jugée trop envahissante. Un programme de fermeture qui fait prendre à la patrie de la Déclaration universelle des droits de l’homme un risque de moisissure passéiste.

À ma gauche centriste présumée, M. Macron propose plus d’ouverture sur une UE revue et corrigée et sur les pays du Sud, les plus proches en premier. Il nourrit le projet d’une ”initiative en direction de la Méditerranée et de l’Afrique”, qu’il entend mettre en oeuvre dès son investiture. Le Maroc, l’Algérie et la Tunisie y auront un rôle essentiel.

Voilà un agenda qui rejoint la dynamique partenariale que le Maroc vient de conclure avec nombre de pays africains. La visite de M. Macron à Alger, au début de sa campagne, avait fait tiquer à Rabat. Il en a reçu l’écho et fourni une explication rassurante: «Je n’ai pas encore pu aller au Maroc; je m’y rendrai très prochainement, après mon élection». Concernant le climat délétère qui règne au Maghreb, il précise qu’il n’a pas commenté la nature des relations entre le Maroc et l’Algérie «tout simplement car, dit-il, il s’agit de deux pays souverains». En fait, M. Macron rêve d’un Maghreb ouvert sur lui-même et économiquement complémentaire avec lequel la France installerait un partenariat équitable, communément appelé gagnant-gagnant.

Le Maroc aussi. Parce que cette fluidité économique et humaine n’est pas forcément contradictoire avec la défense par le Maroc de son intégrité territoriale. Et parce que le volume des échanges économiques et le poids de l’acquis humain placent les deux pays dans un circuit naturel mutuellement fructueux et volontiers perfectible