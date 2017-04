Présidentielle en France: Macron et le Le Pen passent au second tour

Fin du suspense. Les 47 millions d’électeurs appelés aux urnes ce dimanche ont fait entendre leur voix lors du premier tour de élection présidentielle. Résultat : Emanuel Macron, le candidat du mouvement « La France en Marche » et Marine le Pen, la candidate du Front National passent au second tour avec respectivement 23,7% et 21, % des voix, selon les premières estimations rendues public sur les télévisions françaises.

La qualification du jeune centriste pro-européen Emmanuel Macron et de la candidate de l’extrême droite anti-Europe Marine Le Pen marque le rejet des partis traditionnels.

Les deux gagnants étaient talonnés par le conservateur François Fillon avec 19,5% des voix, et par le tribun de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon (19,5%).