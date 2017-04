Présidentielle en France : les indécis départageront les quatre favoris

Tous les regards se tournent vers les électeurs indécis à trois jours du premier tour de l’élection présidentielle en France, prévu dimanche. Et pour cause, ils sont à peu près 28% électeurs qui déclarent encore ne pas être certains de leur choix final, selon une enquête publiée jeudi dans le quotidien « Le Monde ».

Pour ce qui est des intention de vote, un sondage publié jeudi, réalisé pour le compte de « France Télévisions », accorde à Emmanuel Macron 25 % des intentions de vote, progressant d’un point en une semaine, alors que le score de la présidente du Front national est stable, à 22%.

François Fillon et Jean-Luc Mélenchon se retrouvent ex-æquo à 19 %, l’ex-Premier ministre abandonnant un point pour rejoindre le candidat de La France insoumise, au score inchangé sur une semaine.

Ainsi face à cet écart resserré entre les quatre favoris, le choix des indécis sera crucial et déterminant.