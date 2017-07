La présidente de la CGEM au G20 pour parler de l’entrepreneuriat féminin

Mme Miriem Bensalah Chaqroun, Présidente de la CGEM, prend part au panel commémoratif du lancement officiel de l’initiative Women Entrepreneurs Finance (We-Fi), qui se tiendra samedi à Hambourg dans le cadre de la réunion du G20.

Participeront à ce débat de haut niveau modéré par Mme Chrystia Freeland, ancienne ministre canadienne du Commerce International, M. Jim Yong Kim, Président de la Banque Mondiale, Mme Ivanka Trump, Conseillère du Président Américain Donald Trump, Mme Christine Lagarde, Directrice Générale du Fond Monétaire International et Mme Siv Jensen, ancienne ministre norvégienne des Finances. L’initiative We-fi qui sera lancée par la Banque Mondiale, les États Unis et l’Allemagne vise à mobiliser plus de 800 millions de dollars pour soutenir l’entrepreneuriat des femmes.