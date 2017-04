Le président Trump recevra le Roi Abdallah II de Jordanie

Le président américain Donald Trump recevra le Roi Abdallah II de Jordanie le 5 avril prochain à Washington, a annoncé vendredi la Maison Blanche.

« Le président Donald Trump recevra le Roi Abdallah II de Jordanie à la Maison Blanche le 5 avril prochain », a souligné le bureau du porte-parole de la présidence américaine dans un communiqué.

Lors de cette visite, le président Trump et le Souverain jordanien discuteront de plusieurs questions d’ordre régional et mondial d’intérêt commun, notamment la lutte commune contre le groupe « Etat islamique » (EI), la crise en Syrie, et le processus de paix israélo-palestinien, a fait savoir la même source.

Les deux dirigeants discuteront également des moyens de renforcer davantage les liens de coopération entre les Etats-Unis et la Jordanie et de promouvoir la paix et la prospérité dans la région du Moyen-Orient, a conclu le communiqué de la Maison Blanche.