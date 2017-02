Le Centre hospitalier Mohammed VI d’Oujda a introduit une nouvelle technique chirurgicale pour le traitement des maladies de la prostate, des reins et des voies urinaires, avec la réalisation de la première opération chirurgicale au laser des voies urinaires dans l’Oriental.

Il s’agit de la première opération chirurgicale du genre, qui va permettre à la population de la région de l’Oriental de bénéficier des nouvelles technologies pour le traitement des maladies de la prostate, des reins et des voies urinaires, indique un communiqué du ministère de la Santé.

Cette nouvelle technique a été lancée lors des journées scientifiques de la chirurgie par endoscopie dans l’Oriental, organisées les 27 et 28 janvier, par le service d’urologie au CHU d’Oujda, sous la direction du professeur Ali Barki et la supervision de l’association marocaine d’urologie avec la participation de la faculté de médecine.

La rencontre scientifique, première du genre sur les plans régional et national, a connu la participation de professeurs et d’experts du Maroc et de l’étranger. Elle a été l’occasion d’exposer les nouveautés mondiales en matière d’utilisation du laser dans le traitement des maladies de la prostate et les calculs rénaux dans le cadre de conférences et tables rondes.

Ces journées ont été également l’occasion d’organiser notamment des sessions de formation sur la chirurgie par endoscopie en faveur des médecins internes et résidents et les médecins chirurgiens en formation à la faculté de médecine d’Oujda.