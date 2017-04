Quand le pouvoir monte à la tête de certains

Les agissements d’un ou des éléments de l’administration du Siam ne minent en rien l’ampleur, le prestige et la respectabilité du salon.

Certains, dans notre cher pays qu’est le Maroc, devraient peut-être savoir que le fait d’être préposé à une tâche de responsabilité quelle qu’elle soit ne leur accorde pour autant pas une quelconque prééminence, ni leur permet de s’arroger le droit de considérer le reste de la population comme étant d’une signifiance nulle.

Je m’adresse plus précisément ici à certains éléments de l’administration du Salon international de l’agriculture au Maroc (Siam), à qui je crois vivement utile de rappeler cette vérité essentielle et fondamentale pour le besoin de notre vivre-ensemble. Je commence d’abord par relater le détail des faits qui me sont advenus au troisième jour du salon, le 20 avril 2017, avant d’en revenir à ce point.

Il se trouve que notre journal, Maroc Hebdo, est partenaire, au même titre que de nombreux médias nationaux, de certaines institutions prenant part au Siam, à qui nous remettons chaque année, pendant la tenue du salon, des exemplaires du numéro spécial que nous consacrons à l’événement. Sans les citer, ces institutions étaient, cette année 2017, au nombre de dix. Mon confrère et rédacteur en chef-adjoint de Maroc Hebdo, Aissa Amourag, et moi-même nous sommes, quand il nous est arrivé de couvrir le salon, attelés à la tâche, sans pour cela rencontrer la moindre difficulté, avec même la précieuse aide du personnel chargé des relations avec les médias, au fait de cette pratique généralisée de nombreux titres de presse écrite (je l’en remercie d’ailleurs, au passage).

Ce 20 avril 2017, j’étais donc en train de distribuer le numéro quand, arrivé au niveau du pôle international, je fus «appréhendé » -j’exagère ici à peine- par des éléments de la société Alomra, engagée par le comité d’organisation du Siam aux fins de sécuriser le salon; lesquels éléments saisirent les exemplaires que j’avais en ma possession (l’administration les a gardés en main) et m’interdirent de poursuivre mon travail du fait que Maroc Hebdo ne dispose pas de stand; ce que je ne savais pas et que j’aurais accepté sans broncher du moment qu’il s’agit d’un règlement, si ce n’est la manière. En effet, j’ai eu droit à un «Ramasse-moi ça» des plus rabaissants, suivi carrément d’insultes à l’endroit de la direction de Maroc Hebdo. Pis, je fus conduit comme un vulgaire criminel à l’administration, où la chargée de communication du Siam, Dalal El Omari (dont je ne sus le nom que bien plus tard), réitéra aux éléments d’Alomra l’interdiction de distribuer le journal dans le salon, sans me regarder ni m’adresser la parole, comme si j’étais invisible. Quand, en informant la direction générale de Maroc Hebdo, je dis que c’est «une certaine Dalal» qui m’avait communiqué ladite décision, on prit cela pour une insulte –ce qui était loin d’être le cas; d’ailleurs je n’ai même pas réagi aux menaces qui s’en suivirent– et on voulut même m’enlever mon badge de journaliste. J’ai bien sûr de suite quitté et le Siam et la ville de Meknès, où se tenait le salon, devant cette série d’humiliations que de tout mon parcours professionnel je n’ai jamais essuyées.

Par ce texte, chers lecteurs, je ne vous apprends rien: au Maroc, nous vivons au pays de la «hogra»; un terme tellement intraduisible qu’il a été rendu tel quel dans la langue française. Je fais bien sûr la part des choses: les agissements d’un ou des éléments de l’administration du Siam ne minent en rien l’ampleur, le prestige et la respectabilité du salon. Ceci étant, il est bien regrettable de voir associées à un tel événement des personnes qui, en plus de ne pas lui rendre service, se permettent d’user du minimum de pouvoir qu’on leur a accordé pour donner lieu à leurs pulsions méprisantes à l’endroit de leur vis-à-vis. J’ose espérer que mon message ne tombe pas dans l’oreille d’un sourd.